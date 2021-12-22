DENİZ KENARINDA BAŞLAYACAK, KAYAK MERKEZİNDEN SONA ERECEK

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - KONYAALTI Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya'da ilk kez düzenleyecekleri Antalya Ultra Trail Maratonu'nda sporcuların deniz kenarında başlayacakları koşuyu, karla kaplı Saklıkent'te tamamlayacağını söyledi. 'Maviden beyaza ultra maraton' slagonuyla düzenlenen maratona 17 ayrı ülke ve 54 ayrı şehirden 1000'e yakın sporcu katılacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya'da ilk defa gerçekleştirilecek Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Trail Maratonu hakkında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek koşunun detaylarını paylaşan Başkan Esen, 54, 28, 12 ve 5 kilometre olmak üzere 4 ayrı kategoride organizasyonu düzenleyeceklerini kaydetti. Başkan Esen, bu parkurların yanı sıra 2.5 kilometrelik Halk Koşusu ve Konyaaltı Sahili'nde çocukların katılımı ile 800 metrelik bir koşu olacağını dile getirdi.

PROFESYONELLER DE HALK DA KOŞACAK

Birincisinin ardından koşuyu geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Esen, şunları söyledi;

'Bu organizasyon ile Antalya'nın eşsiz yerlerden biri olduğunu, kentimizin tanıtımını ve her türlü turizmin yapılabildiğini birçok kesime göstermek istiyoruz. 54 kilometrelik etap, Konyaaltı Belediyesi önünden başlayacak. Feslikan Yaylası, Karçukuru bölgesinden devam edecek koşu Saklıkent'te sonuçlanacak. Güzel bir koşu olacak. Bu maratona 109 sporcu katılacak. Önemli bir kısmı yurt dışından ve ülkelerinin milli takımlarında yer alan sporcular koşacak. İkinci uzun koşu 28 kilometre uzunluğunda ve o da belediye önünden start alacak ve Geyikbayırı'nda sonuçlanacak. Bu koşuya 292 sporcu kayıt yaptırdı. Bu iki koşu cumartesi günü sabah start alacak. 54 kilometre saat 06.00, 28 kilometre sabah 08.00'de start alacak. 54 kilometrelik etabın öğlen saatlerinde saat 12.00-13.00'de bitmesi tahmin ediliyor. Pazar günü 5 ve 12 kilometrelik parkurlar koşulacak. Bu koşular da belediye önünden saat 9.30'da start alacak. Bu koşuların ikisi de Konyaaltı Sahil şeridine paralel şekilde olacak. Aynı gün saat 12.00'de 2.5 kilometre uzunluğunda Halk Koşusu düzenlenecek. Aynı gün miniklerin koşacağı çocuk koşusu belediye önünde başlayacak."

KONYAALTI'NDAN SAKLIKENT'E

Uluslararası literatürde yer alan bir maratonun Antalya'da yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Esen, yabancı ülkelerden sporcuların koşuya ilgi gösterdiğini dile getirdi. Başkan Esen, 'Koşumuzun uluslararası kanallarda yer alacak olması ve spor kamuoyunda yer bulması Antalya'mıza önemli katkı sunacaktır. Antalya'nın tanıtımına katkı verecek kentimizin ismi bu kez uluslararası alanda sporla anılacak. Antalya, dünyada farklı kültürlerin barışık olması, turizmiyle ve doğal güzellikleriyle sürekli yer almıştır. Belediyemizin ev sahipliğindeki bu organizasyon ile Antalya'nın adını bir kez daha anılmasını istiyoruz. Sloganımız 'Maviden beyaza ultra maraton.' Koşumuz deniz kenarından mavi ile başlayacak, 1800 rakımlı yaylalardan sonra aynı rakımdaki Saklıkent'te son bulacak. Konyaaltı'nın her mevsiminin güzelliğini sporla da göstermiş olacağız" dedi.

17 ÜLKEDEN KATILIM

Başkan Esen, geleceğin teminatı çocukları önemsediklerini belirterek, onlar için de, bir ödül değil ama spor bilincinin oluşması için 800 metrelik bir parkur hazırladıklarını belirtti. Antalya ile ilgili duyarlılığı küçük yaşta çocuklara benimsetmek istediklerini ifade eden Esen, şöyle devam etti:

'Maratonu tamamlayanlar için anlamlı bir madalya hazırladık. Otizmli kardeşlerimizin el emeği ile hazırladığı madalyaları, kazanan sporcularımıza takdim edeceğiz. Bu spor dalı, dümdüz bir arazide, herhangi bir parkurda yapıldığı zaman değil, doğanın her türlü özelliğinin yer aldığı bölgelerde daha çok ilgi çekiyor. O nedenle ilgi yoğun oldu. 1000 kadar sporcu kategorilerde yer alacak. 17 ayrı ülke ve 54 ayrı şehirden sporcuyu Konyaaltı'mızda buluşturacağız. Katılımcıların önemli bir kısmı da milli sporculardır."

KOŞUCU 2865 İRTİFA KAZANACAK

Yarış Direktörü Ali Cem Aktaş ise, dünyada maviden başlayıp beyaza gidebilen çok az parkurun olduğunu belirterek, 54 kilometre koşan bir sporcunun 2 bin 865 metre irtifa kazanacağını dile getirdi. Koşunun doğal yollarda düzenleneceğini belirten Aktaş, gelecek yıllarda koşunun çok daha rağbet göreceğini vurguladı.