Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi

Mersin'de kaplumbağaların yumurta bıraktığı merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği öncülüğünde, AFAD, AKUT ekipleri ile İspanya, İtalya, Portekiz, Ukrayna ve Makedonya'dan gelen misafir öğrenciler, Kazanlı sahilinin temizlenmesi için "Doğayı kirletme, hayatın rengini tüketme" sloganıyla kampanya başlattı.

Sahilde bir araya gelen öğrenci ve yetkililer, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı kumsaldaki kilolarca lastik, plastik, cam ve çöpleri topladı.

Toplanan çöpler, belediyeye ait kamyonlarla götürüldü.

"Bu farkındalığı her beraber yaşatacağız"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de bu sahilde temizlik yaptıklarını söyledi.

Sahil temizliğine gönüllülerin de katıldığını ifade eden Gültak, Kazanlı sahilinin temizliğine önem verdiklerini belirtti.

Kazanlı'nın Türkiye'nin en güzel sahillerinden biri olduğunu vurgulayan Gültak, şöyle konuştu:

"Daha yaşanılır, güzel ve yeşil bir Akdeniz düşünüyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam edecek. Belediyemiz buraya itina gösteriyor ve temizliyor. Bunu devam ettireceğiz. Gençlerimiz ve yabancılar ilgi gösteriyor. Bu kumu ve sahilin uzunluğunu Türkiye'nin hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu farkındalığı her beraber yaşatacağız."

Kaynak: AA