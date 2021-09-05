Deniz dibindeki balıkçı ağları beyaz eşya parçasına dönüştürülecek

BALIK tutmak amacıyla denize atılan ağlar çeşitli nedenlerle denizin dibinde kalıyor ve deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atıyor.

BALIK tutmak amacıyla denize atılan ağlar çeşitli nedenlerle denizin dibinde kalıyor ve deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atıyor. Denizden toplanarak imha edilen 'hayalet ağlar', " Marmara Adaları Hayalet Ağları" projesiyle geri dönüştürülerek beyaz eşyalarda plastik malzeme olarak kullanılacak.

Denizlerin derinliklerine terk edilen balıkçı ağları yıllarca deniz canlılarını avlamaya devam ediyor. Balıkların ve diğer deniz canlılarının ölümüne neden olan hayalet ağların denizlerden temizlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında bugüne kadar 460 bin metrekare ağ, 8 bin 500 adet sepet, algarna ve benzeri av aracı çıkarıldı. Böylece tehlike altındaki yaklaşık 1 milyon 700 bin sucul canlının hayatı kurtarıldı. Bu proje kapsamında, Balıkesir'in Marmara Adalar bölgesinde Gündoğdu Köyünü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğinde yürütülecek, "Marmara Adaları Hayalet ağlar Projesi" ile belirlenen 25 lokasyondaki hayalet ağlar temizlenerek geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılacak. Deniz canlılarının yaşamını tehdit eden hayalet ağları dalgıçlar dün başlayan proje kapsamında denize dalarak belirlenen lokasyonlarda tespit etti. Ardından bir bidon yardımı ile deniz yüzeyine çıkarılan ağlar gemilerdeki makara sistemi ile dipten çekilerek denizden alındı. Deniz dibinden çıkarılan ağlar, dönüştürülerek tehlike olmaktan çıkacak ve fırın, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar olarak hayatımıza girecek. Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi ile 25 ayrı lokasyondan 30 bin ile 40 bin metrekare ağ çıkarılması bekleniyor. Bu ağların yüzde 20'sini küçük balıkçılara, yüzde 80'inin ise gırgır ağları olduğu tahmin ediliyor. Kayalık gibi noktalara takılarak buradaki doğal yaşamı etkileyen bu ağlar önceden toplandıktan sonra yakılarak imha ediliyordu, yürütülen Marmara Adaları Hayalet Ağlar projesi kapsamında denizden çıkarılacak olan ağlar, özel işlemlerden geçerek Beyaz eşyalarda plastik parça haline getirilerek tekrar kullanılacak. Bugün itibariyle başlayan projeyi Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, yerinde inceledi.

"HAYALET AĞLAR TUZAK HALİNE DÖNÜŞÜYOR"

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay "Hayalet ağ diye tabir ettiğimiz ağlar kayalıklara takılıyor veya bu sene çok yaşandı mesela müsilajı kaldırırken balıkçı için son derece önemli, pahalı olan ağlar kopuyor ve kaybolup gidiyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olarak yine sayın bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla hem bu ağların temizlenmesi hem de müsilaj eylem planı kapsamında önceliklerimiz arasına bu çalışmayı da aldık. Hayalet ağ orada bırakılırsa üzerine muhakkak bir kaç balık veya diğer canlılar da takılıyor. O ağ tuzak haline dönüşmüş oluyor" diye konuştu.

"YASAL MEVZUATLA KAYBOLAN AĞLARIN BİLDİRİLMESİNİ ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ"

Mustafa Altuğ Atalay "Hayalet ağların temizlenmesi için önemli bir adım atıyoruz bu seneden itibaren. Kullanılan bütün ağlar markalanacak, ağ kaybolduğu zaman sahibini bulabileceğiz, eğer özellikle bırakılmışsa onları da tespit edeceğiz. Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi kapsamında bu hayalet ağlar geri dönüşümde kullanılacak. Bir beyaz eşya firması bu çıkarılan ağları elektronik cihazların düğmesine çevirecek. Daha önce imha ediliyordu. Şu an bu ağları kaybetmek yasal olarak suç değil. Balıkçılarımızdan bu konuda yardım istiyoruz. Ama yasal mevzuatla birlikte artık bildirilmesini zorunlu hale getireceğiz" dedi.

"30 TON PLASTİK AĞI DENİZDEN ALMIŞ OLACAĞIZ"Marmara Adaları Hayalet Ağlar proje ortağı Hüseyin Semerci "Çevre Bakanlığı tarafından Haziran ayı içerisinde, 22 maddelik koruma eylem planında bu proje kendine yer buldu. Biz de Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nin maddi manevi desteğiyle projemizi başlattık. Bu ağlar önceden yakılarak imha ediliyordu. Bu projedeyse ülke ekonomisine tekrar kazandırılacak. İlk önce ağların üzerindeki deniz canlıları kabuklular temizlenecek, kimyasal bir yıkama ile tuzundan arındırılacak. Bir plastik işleme prosesiyle tekrar plastik hammaddeye haline dönüştürülerek en sonunda Türkiye'nin büyük beyaz eşya üreticilerinden birinde beyaz eşyaların plastik parçalarına dönüşecek. 25 lokasyon tespit ettik. Tahmini olarak denizin dibinde 30-40 bin metrekare hayalet ağ var. 40 bin metrekare ağı çıkarırsak 30 ton plastik ağı almış olacağız denizden" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı