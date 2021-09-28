Deniz Berdan: Gençlerin hayallerine dokunmak kıymetli

? Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine imza attınız. Peki, "#bicesaret"in çıkış öyküsü nasıldı?

Gençler, Doritos'un '#bicesaret' kampanyasıyla projelerini hazırlayarak başvuru yaptı. Amaç ise hayallerindeki mesleği gerçekleştirmeleri... Bu oldukça önemli bir konu. Sınırlı imkanlardan dolayı cesaret edilemeyen projelerin hayata geçirilmesi için bir basamak olma şansı yakaladık. Bu da bizi heyecanlandırdı.

Bize fikir danışan, projesi olup da doğru bir platformda sunma olanağı yakalayamayan bireyleri '#bicesaret' projesine yönlendirdik.

Benim için heyecanı olan genç nesle yol göstermek her zaman önem taşıdı. Doritos tarafından, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve kitlesel fonlama platformu Fongogo işbirliğiyle gerçekleşen bu proje mükemmel bir fırsattı.

Projenin parçası olduğum için çok mutluyum. Gençlerin hayallerine dokunmak gerçekten çok kıymetli.

? Dijital eserlerin gençlerle bağı nasıldı ve nelere vurgu yaptınız?

NFT geçtiğimiz yıllarda popülerleşen ve prestijli müze ile galeriler tarafından da tanınan bir yapı. Yaptığımız NFT ile gençlere '#bicesaret' projesini görsel olarak anlatmak istedik. NFT eserin satışından gelen gelir Toplum Gönüllüleri Vakfı'na bağışlandı.

2020'de moda endüstrisi sıfırlandı

? Kızınız Begüm'le kurduğunuz DB Berdan markanızla aktif tasarım yapmaya devam ediyorsunuz. Pandemide modanın geldiği nokta nedir?

2020, moda endüstrisinin sıfırlandığı yıl olarak kabul ediliyor. Geçen yılın iç karartıcı atmosferinden sonra modada umut, iyimserlik, sağlık, zindelik duygusunun iletilmesinde kilit rol oynayan, doğaya daha fazla odaklanan adımlar atılıyor. Biz de tam moda dünyasının sıfırlandığı noktadan 6 ay sonra markamıza yeni bir çizgi ekledik; "Athleisure". Çok cesur bir hareketti. İçinde bulunduğumuz şartlardan yola çıkarak teknolojik ve rahat kullanımlı tasarımlar ortaya çıkardık.

Pandemi, tüketici davranışlarını kalıcı olarak değiştirdi. Sektör en baştan başlamak üzere sıfırlandı. Yeni başlayacaklar ve küçük tasarımcılar için şartlar eşitlendi. Dijital her zamankinden daha önemli oldu. İnsanlar artık sanal marketleri terich etti. Aynı şekilde moda sektörü de buna yöneldi.

? Bu yıl hangi renkler ön plana çıkıyor?

Fiziksel ve zihinsel sağlığı destekleyen, onarıcı ve dengeleyici hissettiren renkler ön planda. Dijital lavanta, tatlı kırmızı, güneş rengi, soğuk mavi gibi...

? Türkiye'nin dünya modasındaki konumu nedir?

Ülkemizin tekstil üretiminde çok iyi ve gelişmiş bir sanayisi var. Bu da dünyadaki en büyük markaların üreticisi konumuna getirebiliyor.

Londra Moda Haftası'nda dijital defile

? Defileler eski günlerine ne zaman kavuşur? Peki, sizin yeni dönem koleksiyonunuz hazır mı?

Londra Moda Haftası, fiziksel ve dijital olmak üzere her iki platform için takvim hazırladı. Biz bu sezon da defilemizi Londra'da dijital olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde İstanbul Moda Haftası için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son 5 yıldır defilelerin sıkıcı, kendini tekrar eden, hatta buzdolabında çok uzun süre kalan bozulmuş süt kadar tarihi geçmiş bir şey olduğunu düşünsek de... Defileleri eleştiriyoruz fakat o günleri de özlüyoruz.

Hürriyet - Magazin Haberleri