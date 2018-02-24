Deniz Akkaya, Sütyenini Gösterdiği Kıyafetle Açılış Partisine Damga Vurdu
Nişantaşı'nda bir mekanın açılış partisine katılan Deniz Akkaya, düğmelerini göbeğine kadar açtığı gömleğiyle gecenin en dikkat çeken ismi oldu.
Eski manken Deniz Akkaya, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. S'antre adlı mekanın açılış partisine katılan Akkaya, giydiği gömlekle tüm dikkatleri üzerine çekti.
PARTİNİN EN CESUR KADINIYDI
Gömleğin düğmelerini neredeyse göbeğine kadar açan Deniz Akkaya partinin en cesur kadınıydı. Geceye aynı zamanda Günay Musayeva ve İnci Aksoy gibi moda, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla görkemli bir açılış yapıldı.
Deniz Akkaya böyle görüntülendi;
YORUMLAR (36)
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allah ıslah etsinCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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RABBİM TÜRK SİLAHLI. KUVVETLERİNİ KORUSUN HEP DESTEK TAM DESTEKCevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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Bu kadın ne yapmaya çalışıyor ya anlam vermekte güçlük çekiyorumCevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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vah turkiyeCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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cagdas mi simdi buCevap Yaz 26 4 Yayından Kaldır