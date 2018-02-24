Deniz Akkaya, Sütyenini Gösterdiği Kıyafetle Açılış Partisine Damga Vurdu

Eski manken Deniz Akkaya, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. S'antre adlı mekanın açılış partisine katılan Akkaya, giydiği gömlekle tüm dikkatleri üzerine çekti.

PARTİNİN EN CESUR KADINIYDI

Gömleğin düğmelerini neredeyse göbeğine kadar açan Deniz Akkaya partinin en cesur kadınıydı. Geceye aynı zamanda Günay Musayeva ve İnci Aksoy gibi moda, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla görkemli bir açılış yapıldı.

Deniz Akkaya böyle görüntülendi;