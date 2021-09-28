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Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci ile ilgili bomba iddia!

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Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci ile ilgili bomba iddia!

Manken Deniz Akkaya, RTÜK Başkanı'yla görüşmek için Ankara'ya gitti. Bugünkü Söylemezsem Olmaz canlı yayınına katılmayan Deniz Akkaya, bir açıklama yaparak Selin Ciğerci'yi şikayet etmek için Ankara'ya gittiğini söyledi. Akkaya'nın açıklaması şoke etti. İşte detaylar...

ANKARA (Snob Magazin) - Show Tv ekranlarında yayınlanan Bir Başka Güzel adlı moda programıyla anlaştığı konuşulan Selin Ciğerci'nin karşısında olan Deniz Akkaya, çocukların ekran karşısına olduğu saatlerde özel hayatı, Fetö bağlantıları ve cinsel kimliği nedeniyle Ciğerci'nin ekranda olmaması gerektiğini savunuyor.

ŞOK İFADELER KULLANDI

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli izleyicilerimiz günlerdir çabaladığımız konumuz yani gündüz kuşağında Türkiye'de özellikle ailelerin ve çocukların televizyon başında olduğu saatlerde pornosu elden ele gezen ve cinsel kimliğini pazarlamak dışında bir vasfı olmayan, Fetö terör örgütü ilişkileri bilinen bu şahsı Ankara'da gerekli mecralara şikayet etmek için bugün kanalım Beyaz Tv'den izin aldım. Yarın sizlerle birlikte olacağım. Yarın görüşmek üzere."

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin aldırdığı 3 aylık tedbir kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçtiğimiz ay cezasını çeken Akkaya tahliye olmuştu.

Akkaya cezaevinden çıktığı gün Ciğerci'den bir hamle daha geldi. Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Akkaya hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dilekçede, Akkaya'nın uzun zamandır kin, nefret ve öfkeyle Ciğerci'ye saldırdığı, ağır hakaret ve iftiralarda bulunduğu belirtildi.

Akkaya'nın internet ortamında, yazılı ve görsel medya araçlarında müvekkili hakkında yazılı ve sözlü yayın yapmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesi de istendi.

DENİZ AKKAYA'NIN SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci ile ilgili bomba iddia!

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci ile ilgili bomba iddia!

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci ile ilgili bomba iddia!

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci ile ilgili bomba iddia!

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci ile ilgili bomba iddia!

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Haber: Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci ile ilgili bomba iddia! - Haberler Magazin
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