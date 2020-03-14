Denetçi olmak isteyenlere müjde
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Denetçi olmak isteyenlere müjde - Haber
Hüseyin Kami Büyüközer, Güncel

Denetçi olmak isteyenlere müjde

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, 29'uncu eğitim programını 14-18 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenleyeceklerini açıkladı.

14.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:59
Denetçi olmak isteyenlere müjde

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, 29'uncu eğitim programını 14-18 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenleyeceklerini açıkladı.


Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, nisan ayında yapılacak denetçi eğitimi programı hakkında açıklama yaptı.


Birçok ülkenin denetçi ihtiyacı için bu eğitim programlarını organize ettiğini belirten GİMDES Başkanı Büyüközer, "29'uncu eğitim programımız, 14-18 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul'da Daru'l Halal Medresesi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Dünya piyasasında helal ve tayyib sertifikalı ürünlerin talebinin giderek artması sonucu üretim sistemlerinde helal güvence sisteminin devam etmesinin gerekliliği sonucunda, alanında tecrübe kazanmış, uzmanlaşmış helal ve tayyib sürecin eğitimini almış denetim hizmetini yürütecek eleman ihtiyacını da hızla arttırmıştır. Birçok ülke bu ihtiyacı karşılamak için ülkelerinde eğitim programları uyguluyorlar. GİMDES olarak ülkemizde, helal ve tayyib sertifikalandırma hizmetine başladığımız 2009 yılından itibaren önemle üzerinde durduğumuz helal ve tayyib sertifikalandırmada olmazsa olmaz olarak gördüğümüz, helal ve tayyib sertifikalı üretim uzmanı ve denetim elemanı ihtiyacının ülkemizde de ortaya çıkacağı, bu doğrultuda tedbirlerin alınması gerektiği üzerinde durduk. Bu anlayışla, Bu güne kadar 28 defa her biri 5 gün süreli bir eğitim programını gerçekleştirdik ve 400'ü aşkın kursiyere başarı belgesi verdik. Düzenlemiş olduğumuz son denetçi eğitimi 25-29 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının ilk Helal ve Tayyib Sertifikalama ve Denetim Prosedürleri Eğitimi'nin 14-18 nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.


Dr. Büyüközer, düzenlenecek eğitim programı ile ilgili "Birinci günde, İslam dini, dini kavramlar, helal ve tayyib standart, helal sertifikalama konularında teorik ve uygulamalı dersler verilecek. İkinci ve üçüncü günde gıda güvenliği konusunda mevcut uygulamalar ile helal ve tayyib gıda güvenlik uygulamaları ve helal güvence sistemi (HGS). Sertifika öncesi ve sonrası süreçteki uygulama bilgileri verilecek. Dördüncü günde, denetçilik performansı, denetleme prosedürleri ve senaryolara anlatılacak. Beşinci günde, konuların tekrarı yapılarak yazılı sınav ve gerek görülürse sözlü sınav yapılacak." dedi.


"Gıda, ilaç, kozmetik alanlarında ihtiyaç var"


5 gün sürecek eğitimin sonunda bir sınav yapılacağını ve başarılı olanlara belge verileceğini söyleyen Dr. Büyüközer, "Gıda, ilaç, kozmetik alanlarında ihtiyaç var. Bu eğitim programında gıda, ilaç, kozmetik, temizlik ve ihtiyaç maddelerinde helallik riskleri ve sertifikalandırma süreci, fıkhi meseleler, helal güvence sistemi ve helal denetçi vasıfları ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Eğitim sonunda yazılı ve gerekli görülürse sözlü imtihan ile katılımcılara başarılı olmaları durumunda helal ve tayyib sertifikalama ve denetim prosedürleri eğitimi başarı belgesi verilecektir." ifadelerini kullandı.


"Kontenjan 25 kişi ile sınırlı"


Dr. Büyüközer, müracaat şartlarını şöyle açıkladı: "Eğitime katılacaklar için müracaat 13 Nisan 2020 akşamına kadar yapılabilecektir. Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır. Katılımcılar öncelikle İslam dininin müntesibi, dini vecibelerini yerine getirir ve helal yaşam tarzını hayatına uygular vasıfta olmalıdır. Tercihte eğitim düzeyi, meslek ve tecrübe dikkate alınacaktır. Katılımcı ayrıntılı ve fotoğraflı öz geçmişini irtibat@gimdes.org adresine göndermelidir. Kesin kayıt işlemlerinin başlaması için öncelikle; mail, faks veya mektup ile aşağıdaki GİMDES adresimize eğitime katılma dilekçesi, öz geçmiş belgesiyle ön kayıt yaptırması gerekmektedir. Kontenjanın dolması halinde diğer müracaatlar yedeğe alınıp daha sonra yapılacak eğitimlerde değerlendirilecektir. Ön kayıt işlemi sonunda; eğitime katılma hakkı kazanan 25 kişi, eğitim masraflarını karşılamak üzere, denetçi eğitimi için bağış yapacaklardır. Eğitim sabah saat 9.00 da başlayacak ve saat 18.00 de bitecektir. Katılımcılar, helal ve tayyib sertifikalı üretim uzmanı ve denetim elemanı eğitimi için 5 gün, bu saatler arasındaki eğitime katılmak zorundadır. Denetçi eğitimine katılanlar 5'inci günde sınav olacaktır. Sınavda başarılı olanlara GİMDES helal ve tayyib sertifikalı üretim uzmanı ve denetim elemanı katılım belgesi verilir. Sınav sonuçları katılımcıların adreslerine bildirilecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Haber
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için önerdiği formülü çürüttü Haber
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için önerdiği formülü çürüttü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Şallı Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Göksel Gümüşdağ
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Denetçi olmak isteyenlere müjde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 13:26:00. #1.15#