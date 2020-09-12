Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede bulunur? Demokrasi ve Özgürlükler Adası eski adı nedir? Adanın haritadaki yeri, hangi denizdedir? Eski adı Yassıada olan "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" gündeme geldi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı yer olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın nerede olduğu çok merak ediliyor. Peki Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede, haritadaki yeri neresidir, hangi denizde bulunur?

Yassıada'nın yeni ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olmuştur. Peki Yassıada ülkemizde nerede bulunur? Yani Demokrasi ve Özgürlükler Adası Türkiye'de nerede yer alır, hangi şehirde bulunur, hangi denizde yer alır tüm bilgiler haberimizde...

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI NEDİR?

Demokrasi ve Özgürlük Adası ya da önceki adıyla Yassıada, Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın küçük bir adadır. Biri sivri, diğeri yassı görünümlü olan, birbirine yakın iki metruk adadan yassı olanıdır. Eni 185, boyu 740 metre, yüzölçümü 18.3 hektar olan adanın arazisi düzdür, ancak sahilleri genellikle denize dik olarak iner. Sivriada'ya 0.9, Burgaz Adası'na 2.67 ve Kadıköy'e (Fenerbahçe Adası) 6.27 deniz mili uzaklıktadır. 27 Mayıs Darbesi döneminde burada gerçekleştirilen ve Demokrat Partililerin (DP) yargılandığı Yassıada Yargılamaları ile de tanınır. Darbenin izlerini silmek için adanın adı Demokrasi ve Özgürlük Adası olmuştur.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası eski adı : Yassıada

Demokrasi ve Özgürlükler Adası yüzölçümü kaçtır : 0,052 km2

Demokrasi ve Özgürlükler Adası hangi denizde bulunur : Marmara Denizi

Demokrasi ve Özgürlükler Adası koordinatları kaç : 40°51'54¨K 28°59'37¨D

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI ESKİ ADI NEDİR?

Demokrasi ve Özgürlük Adası'nın eski adı "Yassıada" 'dır. Daha sonrasında adanın ismi değişmiştir. Yeni ismi "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olmuştur.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİDİR?

Demokrasi ve Özgürlük Adası (Yassıada) Türkiye'de Marmara Denizi'nde yer alan küçük bir adadır. İstanbul'a yakın bir adadır. İstanbul'da bulunan Büyükada ve Heybeliada'ya çok yakın mesafededir. Şimdi Demokrasi ve Özgürlük Adası'nın haritadaki yerlerini paylaşalım.

Demokrasi ve Özgürlük adası haritadaki yeri

Demokrasi ve Özgürlük Adası'nın Türkiye üzerinden görünümü bu şekildedir.

Adanın İstanbul'a yakınlığını görmek isteyenler için de yukarıdaki gibi bir harita paylaşalım. Yakından görüntüsü ise aşağıdaki gibidir.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI HANGİ DENİZDE BULUNUR?

Demokrasi ve Özgürlük Adası yani eski adıyla Yassıada Marmara Denizi üzerinde bulunmaktadır.