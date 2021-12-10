Demokrasi ve İnsan Hakları Günü Kutlandı

ERZİNCAN (Habermetre) - Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yıl dönümü olan, "İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası", İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Erzincan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Program ile Müftülük Konferans Salonunda kutlandı.

Programa, Erzincan Vali Yardımcısı Sayın Hüseyin Remzi KONAK, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz GÜN, il protokolü, şube müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda ilk konuşmayı Erzincan Anadolu Lisesi Müdürü Talip ATALAY yaptı. Konuşmasında, tarih boyunca insan hakları ihlallerinin yaşandığını söyleyen ATALAY, İnsan hakları beyannamesinden 1316 yıl önce, 632 yılında Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nin, tam bir insan hakları manifestosu olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, programda bir konuşma yaptı. 10 Aralık'ın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de İnsan Hakları Günü olarak kutlanmakta olduğunu, her ilimizde bu bağlamda çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun da insanın değerini, özgürlüğünü, haklarını ön planda tutan programlar yaptığını ve bunların insanlık için çok önemli olduğunu belirtti.

Dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın tüm insanlığı kucaklayan nesiller yetiştirmek için bu tarz programları bir fırsat olarak gördüğünü belirten GÜN, "Yerdeki karıncaya bile ulu nazarım var" diyen Yunus'un, "Gölgesinde otur ama ağaç senden incinmesin"diyen ozanların büyüyüp kök saldığı merhamet yurdunda yaşıyoruz. Bu mümbit topraklarda sevginin, hoşgörünün, diğergamlığın en güzel örneklerini gördük, görüyoruz. Biz 'Yaradılanı sev, Yaradan'dan ötürü' diyen bir şuurun, cümle canlara sirayet etmesi için çalışan kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu itibarla insana, tabiata, eşyaya dostça yaklaşan, insanı merkeze alan bir bilincin eğitimle oluşacağına inanıyoruz. " dedi.

Dünyada insan hakları sözcülerinin, sözleriyle eylemlerinin çeliştiğini, insan hakları savunucularının, kendi dilinden, dininden, meşrebinden olmayan insanları görmezden geldiğini belirtti. " Bizler hamdolsun bu çağda gücümüzün yettiği kadarıyla mazlumun yanında oluyoruz. Dünyada acımızın yüzölçümü her geçen gün büyüyor. Ama aziz milletimiz her şeye rağmen ümmetin kalbi olmaya devam edecektir. "diye konuştu.

Bizler için en büyük, en değerli eserin iyi insan yetiştirmek olduğunu, dünyayı bu şiddet sarmalından kurtaracak neslin, bizim çocuklarımız olduğunu belirtti. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ederek, İnsanoğlunun sevgi, merhamet, insaf, nezaket gibi inceliklerle dolu bir yaşam sürmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra kürsüye teşrif eden, Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi KONAK, "İnsan olarak dünyaya gelip "insan" kalmayı başarabilirsek insanlığı kurtarmış oluruz. Bunun kolay olmadığının bilincindeyiz. Zira "İnsanlık, ince işçilik ister. " Kırmadan, yok etmeden, insafı elden bırakmadan, içimizdeki merhamet adlı çınarı soldurmadan yaşamımızı sürdürmeliyiz. " dedi.

Ülkemiz geçmişte olduğu gibi şimdi de mazlumlara yardım etmekte olduğunu belirten KONAK, Toplumsal değerleri ve insan haklarını korumak için iş birliği yapmanın önemli olduğunu, çevremizdeki kültürel farklılığı desteklemenin, demokratik vatandaşlık bilincine sahip bireylerin temel özelliği olduğunu ve bu bilince sahip bireylerin sayısı arttıkça özgürlük, adalet, hoşgörü, farklılıklara saygı gibi kavramların bir anlam kazanacağını sözlerine ekledi. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün "Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir. " sözünü hatırlatarak, ATATÜRK'ün, milletimizin daima, yüksek, asil ve kutsal hedeflere yürümelerini istediğini ve bizlerin de bu idealler eşliğinde hareket etmemiz gerektiğini söyledi.

Hüseyin Remzi KONAK, sözlerini, insan hak ve özgürlüklerinin evrensel düzeyde tanınması ve korunması temennisiyle ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak, "Sizleri, sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum' diyerek tamamladı.

Program, Erzincan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Farklı Dillerde Büyük İnsanlık" adlı şiir "Göç" konulu sunum, "Ünzile" adlı oratoryo gösterisi yapılarak program son buldu.

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