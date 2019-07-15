Demokrasi şehitleri Beylikdüzü'nde anıldı

Anma programına katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Tarih boyunca defalarca, Sakarya'da, Malazgirt'te, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda cesareti ve dirayetiyle düşmanın karşısına dikilen bu aziz millet, 15 Temmuz'da da, Atatürk'ün sözleriyle ifade etmek gerekirse, 'Ulusal egemenliğin bir ulusun namusu, şerefi ve onuru olduğunu' dünya aleme gösterdi." şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin 3. yıl dönümünü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirdiği programla andı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra; ilçe protokolü, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüm katılımcıların ortak görüşünün, Türkiye adına bir daha böyle bir günün yaşanmaması olduğu 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

"Hem Hüzünlü Hem De Gururlu Bir Gün"

Anma programındaki yaptığı konuşmasında 15 Temmuz'un hem hüzünlü hem de gururlu bir gün olduğunun altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "3 yıl önce 15 Temmuz'da, demokrasimize korkusuzca sahip çıkarken hayatını kaybeden canları düşündükçe derin bir üzüntü duyuyoruz. Ama diğer yandan, şanlı direnişlerini gözümüzün önüne getirdikçe göğsümüz kabarıyor, bu ulusun ferdi olmaktan gurur duyuyoruz! Ülkemiz, ne yazık ki Cumhuriyet tarihi boyunca birden fazla darbe ve darbe girişimine sahne olmuştur. Darbeler her seferinde demokrasimizde derin izler bırakarak bizi ileriye değil, geriye götürmüştür. Ama neyse ki, tüm bu darbelerin sonunda, halkımız iradesini yönetime taşımayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

"Beylikdüzü'nde Demokrasiyi Her Şeyin Üzerinde"

Beylikdüzü'nde demokrasiyi her şeyin üzerinde tuttuklarını ve tutmaya da devam edeceklerini belirten Mehmet Murat Çalık, "Sözüm söz, Belediyemiz asla tepeden inme anlayışlara teslim olmayacak, tüm hizmetlerinde demokrasinin gereği olan özgürlük, eşitlik ve adaletten bir gün olsun şaşmayacak. Beylikdüzü'nde demokrasinin gereği olarak tüm vatandaşlarımızın eşit söz hakkı, hizmetlere eşit erişimleri ve özgür olabilmeleri için elimizden gelenin fazlasını yapmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Beylikdüzü Kaymakamlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği anma programı ise; Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Konferans salonunda devam etti.

Kaynak: Bültenler