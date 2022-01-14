Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan arasında bir hesaplaşma yaşanacağını iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddialarına sosyal medyadan yanıt veren Demirtaş, "Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, BAĞIMSIZ yargıya hesap verir. Sen benim için "kaygılanmayı" bırak da kendi vereceğin hesabı düşün" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
"PKK'nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor. Bunların göğsündeki şeref madalyası dağa kaçırdığı yavrular, bunlardaki vicdan bu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK lideri Öcalan'la Demirtaş arasında "hesaplaşma" olduğunu iddia etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onlarında kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, BAĞIMSIZ yargıya hesap verir. Sen benim için "kaygılanmayı" bırak da kendi vereceğin hesabı düşün" dedi.
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