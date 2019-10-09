Demirözü'nde tarhun ekimi yapıldı

09.10.2019 08:34

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında tarhun ekimine başlandı.



Bayburt'ta tarımsal zenginliğin gelişmesi için Doğu Karadeniz Projesi'nin desteği ile hem tıbbi alanda kullanılan hem de baharat olarak kullanılan tarhun bitkisinin ekimine Demirözü ilçesinde başlandı. Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun yaptığı açıklamada, "DOKAP'ın destekleri ile ilçemizde tarhun ekimine başladık. Bir dönüm alandan yaklaşık 200 kilogram ürün alınan tarhun bitkisinin kilogramı yaklaşık olarak 150 TL'den satılıyor. Buda çiftçimize iyi gelir getirecek demektir. Ben hasadının da bereketli olmasını temenni ederim" dedi.



Kaymakam Coşkun'un yanı sıra Belediye Başkanı Arslan Gürer, DOKAP Bölge Başkanı Yusuf Mengi, Selçuk Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Yüksel Kan ile İlçe Tarım Orman Müdürü Nevzat Kılıç'ta tarhun ekimi yaptı. - BAYBURT

Kaynak: İHA