Demirören Medya'ya ödül yağmuru
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Demirören Medya'ya ödül yağmuru

Demirören Medya'ya ödül yağmuru
Hürriyet - Haberler | Magazin

14'üncü "Türkiye'nin En"leri Ödül Töreni, önceki gün İstanbul Bahçeköy'deki Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı'nda gerçekleşti.

14'üncü "Türkiye'nin En"leri Ödül Töreni, önceki gün İstanbul Bahçeköy'deki Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı'nda gerçekleşti. İstihdama, üretime, yatırıma, kalkınmaya ara vermeden çalışma ve projelerini devam ettiren kurum ve girişimcilere ödülleri verildi.

Organizasyonda medya dalında "Yılın en başarılı haber ajansı" ödülünü Demirören Haber Ajansı adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz aldı.

"Yılın en başarılı tartışma programı" ödülünü "Tarafsız Bölge"nin sunucusu Ahmet Hakan, "Yılın tartışma programı sunucusu" ödülünü "Ne Oluyor?" ile Göksü Öngören Özgür, "Yılın en başarılı haber kuşağı sunucusu" ödülünü "Günlük" ile Başak Şengül aldı. "Yılın en iyi magazin programı" ödülünü ise Kanal D Magazin Müdürü Asiye Acar alırken, "Yılın en başarılı muhabiri" ödülü Kanal D muhabiri İbrahim Konar'a verildi.

HER MARKA ADINA 100 FİDAN

Organizasyonla ilgili bilgi veren Medyamize Medya Grup Başkanı Kadir Gürbüz, sosyal sorumluluk projelerine de yer verdiklerini belirtti ve şöyle dedi:

"Burada bulunan her marka adına 100 fidan dikeceğiz. Manavgat'taki ormanlardan birine bu fidanları dikmek için teşebbüste bulunduk. Türkiye'nin Enleri Ormanı adı altında bir proje bu."

CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

DHA adına ödülü alan, Demirören Haber Ajansı Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz, yaptığı konuşmada toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekti: "Gecenin önemi için, bir kadın olarak Kadir Bey ve ekibine teşekkür ederim. Cinsiyet eşitliği takipçisi olduğumuz bir konu."

"Günlük" programıyla Başak Şengül'e ödül verildi.

Göksu Öngören Özgür'e ödülünü Medyamize Medya Grup Başkanı Kadir Gürbüz verdi.

Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" en başarılı tartışma programı ödülünü aldı.

Kanal D Magazin Müdürü Asiye Acar ödülüyle birlikte poz verdi.

Kanal D muhabiri İbrahim Konar, "Yılın en başarılı muhabiri" seçildi.

Demirören Haber Ajansı adına verilen ödülü Memnune Akdeniz teslim aldı.

Kaynak: Hürriyet

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