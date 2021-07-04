Demir profilli cinayetin zanlısı adliyede
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Demir profilli cinayetin zanlısı adliyede

Demir profilli cinayetin zanlısı adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı şahsı kafasına demir profille vurarak öldüren genç, saklandığı babasına ait evde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı şahsı kafasına demir profille vurarak öldüren genç, saklandığı babasına ait evde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Foça ilçesi Küçükdeniz Sahil Sokağı'nda 2 Temmuz günü gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Harun S. (22) ile Hüseyin Demirci (30) sokakta belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Harun S., elindeki demir profille Hüseyin Demirci'nin kafasına vurarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Demirci'yi görenler polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kayıplara karışan Harun S.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını takip ederek titiz bir çalışma yürüten polis, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurdu. Harun S.'nin cinayette kullandığı ileri sürülen suç aleti demir profilinin ise denize atıldığı tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar ekibi, yapılan arama sonucunda suç aleti demir profili denizden çıkardı. Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda cinayet şüphelisi Harun S.'nin Menderes ilçesinde yaşayan babasının evinde saklandığı tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, Harun S.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Harun S.'nin polisteki ifadesinde ölen şahıs tarafından ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldığını, bir anlık sinirle böyle bir olay meydana geldiğini söylediği öğrenildi. - İZMİR

Demir profilli cinayetin zanlısı adliyede
Demir profilli cinayetin zanlısı adliyede
Demir profilli cinayetin zanlısı adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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