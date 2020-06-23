Demir ilacı kilo aldırır mı? Demir ilacı yan etkileri nelerdir? Demir ilacı içtikten kaç saat sonra yemek yenir? Demir minerali nedir? Demir eksikliği nedir? Demir eksikliği neden olur? Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir? Demir eksikliği ve demir ilaçları hakkında merak edilen her şey haberimizin detaylarında.

Demir minerali vücudumuz tarafından üretilmez. Vücudumuzun çok ihtiyaç duyduğu minerali dışarıdan besinlerle veya yetersiz geldiği durumda ilaç takviyesi ile karşılamalıyız. Fakat, demir ilacı kilo aldırır korkusuyla kullanımına uzak bakılan ilaçlardan. Demir ilacı nasıl kullanılır? Demir ilacı içtikten kaç saat sonra yemek yenir? Hepsi haberimizin detaylarında.

DEMİR MİNERALİ NEDİR? DEMİR MİNERALİ NE İŞE YARAR?

Vücut tarafından üretilemeyen demir, vücuda düzenli bir şekilde yeterli miktarda alınmalıdır. Demirin vücudumuzda pek çok görevi vardır. Kan yapımı, kas kuvvetini güçlendirmesi,Demir minerali, hemoglobin yardımıyla dokulara oksijen taşır. Demir eksikliği olduğu zaman, dokularda bulunan oksijen yetersiz kalır. Dokularda hipoksisi yani oksijen yetersizliği görülür.

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDİR?

Çok sık görülen demir eksikliği, hemoglobin değerlerinin düşmesinden kaynaklanmaktadır. Belirlenen değerlerin altına çok düşmesi ise anemi olarak adlandırılır. Yeterli demir minerali bulunmadığında, hemoglobin azalır. Bundan dolayı organlar ve dokular için gerekli olan oksijen miktarı azalır.

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Sağlıklı ve dengeli besleniyor olabilirsiniz,buna rağmen demir eksikliği olabilir. Bunun sebebi demir kaybı yaşanmasıdır. Kadınlarda çok görülmesinin sebebi ise regl dönemi olarak gösterilebilir. Gebelik döneminde de demir mineralinin seviyesi düşebilir. Besin tüketimini demir bakımından zengin besinlerle yaparak bu problem düzeltilebilir.

Demir eksikliğinin nedenleri olarak şunları da gösterebiliriz;

Emzirme dönemi

Büyüme çağı

Ergenlik dönemi

Yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlıkları

Mide ülseri

Hemoroid

Aşırı egzersiz yapılması sonucu ter ve idrar ile gerekli minerallerin fazla kaybedilmesi

Vücuda alınan demirin bazı hastalıklardan dolayı yeterli şekilde emilimin olmaması

Emilimi bozan başka ilaçların kullanılması

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Saç kırılmaları ve dökülmesi

Tırnakların bakımsız görünmesi

Dilde yanma

Ciltte kuruluk

Ağız mukozasında hassasiyet hissi gibi belirtiler, ilk aşama belirtileri olarak gösterilebilir. Bu durumun ilerlemesi sonucu oluşan kansızlık sebebiyle;

Yorgun ve halsiz hissetme

Depresyon

Baş dönmesi ve göz kararması

Baş ağrısı

Konsantre olamama

Çarpıntı

Solgun ten

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

El ve ayaklarda uyuşma hissi gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

DEMİR İLACI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Herkeste aynı yan etkileri olmaz, kullanımı kesildikten sonra da belirtilen yan etkilerin geçtiği hemen görülür.

İshal

Mide rahatsızlığı

Kabızlık

Dışkıyı siyaha boyama

Karın ağrısı

DEMİR İLACI İÇTİKTEN KAÇ SAAT SONRA YEMEK YENİR?

Demir ilacı tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bunlara dikkat ederek ilaçtan alınan en yüksek verimi almayı sağlayabilirsiniz.

Kansızlık tedavisi için kullandığınız demir ilaçları ile kalsiyum bakımından zengin olan süt ürünleri, fındık, fıstık, susam, baklagiller, kuru meyveler, yeşil yapraklı sebzeleri aynı zamanda kullanmamanız önerilir. Bu yiyecekleri yiyeceğiniz zaman ile demir ilacını aldığınız zaman arasına en az 2 saat boşluk bırakmalısınız. Bu besinlerin tüketilmesi demir emilimini yavaşlatır, hatta engeller. İlaçların en iyi etkiyi vermesi için ve tedaviden olumlu sonuç alınması için bunlara dikkat etmeniz gerekir.

Yemekten sonra içilen çay ve kahve sebebiyle gıdalardan alınacak olan demir seviyesi düşer.

Süt ve süt ürünleri içerisinde kalsiyum bulunur. Kalsiyum demir emilimini azaltır.

Demir bakımından zengin olan yiyeceklerle C vitamini alarak emilimi kolaylaştırabilirsiniz. C vitamini yönünden zengin olan yiyecekler arasında; portakal suyu, limonata, lahana turşusu gibi besinler bulunur.

DEMİR İLACI KİLO ALDIRIR MI?

Demir ilacının doğrudan kilo aldırmadığı araştırmalarla gösterilmiştir. Bu durumda da iştah açtığı gerekçesiyle kullanmak istemeyenler olabiliyor. Demir ilacı ile düzenli beslenme alışkanlığı edinerek kilo alma riskini ortadan kaldırabilirsiniz.

Kanda potasyumun, fosforun yükselmesi ile halsizlik ve kansızlık durumundan kurtulabilirsiniz. Negatif ruh halinden pozitifliğe geçiş yaparsınız. İştahın açılma sebebi bu duygu durumudur aslında. Bundan dolayı dengeli beslenmek her zaman kurtarıcı bir alışkanlıktır.

Yapılan araştırmalara göre demir eksikliği kilo aldırmaktadır. Sağlığınızı korumak sizin elinizde!

DEMİR İLACI NASIL KULLANILIR? DEMİR EKSİKLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Demir ilaçları, hap, tüp, şurup ve iğne yardımı ile alınabilir. Ne kadar ve ne şekilde kullanmanız gerektiğini doktorunuz yardımıyla öğrenebilirsiniz.

Demir ilacını kullanırken bazı besinleri de tüketerek hem emilimini kolaylaştırırsınız hem de demir doğal yiyeceklerden de demir alabilirsiniz. Bu besinler arasında balık, kırmızı et, sakatat, karaciğer, kuru üzüm, kuru kayısı, pancar, şeftali, hurma, pekmez, kabak ve armut bulunur.

Günlük demir gereksinimi cinsiyete göre ve yaş aralığına göre değişmektedir. Bir hastalık veya özel durum dışında ortalama olarak aşağıdaki oranlar önerilmektedir.

Çocuklar için günlük 10 miligram

Ergenlik döneminde olanlar için 15 miligram

Erkekler için günlük 10 miligram

Kadınlar için günlük 18 miligram

Emzirme döneminde olanlar için 15 miligram

Gebelik döneminde olanlar için 27 miligram idealdir.

Sağlıklı yaşam için en önemlisi beslenme düzenidir. Beslenme düzeninizde tükettiğiniz yiyecekler sizi pek çok hastalıktan korur. Demir eksikliğini doğal yolla ve besinlerle dengeye sokmaya çalıştıktan sonra, ilaçlara doktor kontrolünde başlamalısınız.