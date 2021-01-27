Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında, nereli?

Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta covid-19 hakkında yazdığı bilgilendirici yazılar ile dikkat çekti. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında, nereli?

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AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA KİMDİR?

9 Ocak1955 yılında Kayseri' de doğdu. Dişhekimi/şair Turhan Nesimî Bey ve Fevziye Hanım' ın oğludur. Kayseri' de Salih Avgun Paşa İlkokulu' nda 4 sene okudu, beşinci sınıfı İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda tamamladı. Hazırlık sınıfını Alman Lisesi' nde okudu. İstanbul Erkek Lisesi' ni (1973) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi' ni (1979) bitirdi. 1984'de göğüs hastalıkları uzmanı, 1986'da doçent, 1996' da profesör oldu. 1981' de Feryal Hanım ile evlendi; oğlu Umut 1982, kızı Bestegül 1991 doğumludur. Almanca ve İngilizce bilir. 2008 tarihinde emekli olarak üniversiteden ayrılmış olup özel muayenehanesinde çalışmakta ve serbest yazarlık yapmaktadır. Yazıları birçok günlük gazete ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.

AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA KİTAPLARI

Tıptan Uzak Sağlıklı Hayat

Büyük Kolesterol Yalanlari: Hapi Yutmadan Mutlaka Okuyun

Hasta Etmeyin Adami

Bir Iki Üc Tip: Tababet Komada Doktor Depresyonda Hasta Teyakkuzda

Kalbime Koy Basini Doktor

Grip Domuz Gribi

Adamin Biri Doktora Gitmis... Gidis O Gidis

Biri Bizi Hasta Ediyor

Astım ve allerjiler ile mutlu yaşama rehberi