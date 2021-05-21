Demet Evgar'ın Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesine Twitter'da övgü yağdı
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Demet Evgar'ın Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesine Twitter'da övgü yağdı

Demet Evgar'ın Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesine Twitter'da övgü yağdı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Alev Alev dizisine başrol oyuncusu Demet Evgar'ın "Bir insanın hayatı sosyal medyada hashtag olana kadar sizin aklınız nerede" sözleri damga vurdu. Kısa sürede Twitter'da gündem olan sahne için Evgar'a övgü yağdı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisi, dün akşam 27. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizideki kadına şiddete tepki gösterilen sahnelerde izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

"BİR İNSANIN HAYATI HASHTAG OLANA KADAR AKLINIZ NEREDE?"

Dizinin son bölümünde gazetecilerin ısrarlı sorularına sinirlenen Demet Evgar'ın canlandırdığı şiddet mağduru Cemre Kayabeyli karakteri, "Sesimi duymayan, beni görmezden gelen insanlar yüzünden bunlar oluyor. Sizin birilerine inanıyor olmanız için bir yerlerde silahların patlaması gerekiyor hep. Birilerinin gerçekten bir yerlerde can çekişiyor olması lazım. Bir insanın hayatı sosyal medyada hashtag olana kadar sizin aklınız nerede? Eminin şuan bir yerlerde bir kadın çocuğunun gözü önünde katlediliyor, darp ediliyor. Ve o anları çekip sosyal medyada paylaşmaktan başka hiçbir şey gelmiyor elimizden" diyerek isyan ediyor.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Dizideki bu sahne ise kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Demet Evgar'a gelen övgülerin yanı sıra gerçekte de olayların aynı bu şekilde geliştiğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

Demet Evgar'ın Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesine Twitter'da övgü yağdı
Demet Evgar'ın Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesine Twitter'da övgü yağdı
Demet Evgar'ın Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesine Twitter'da övgü yağdı
Demet Evgar'ın Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesine Twitter'da övgü yağdı
Demet Evgar'ın Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesine Twitter'da övgü yağdı
Demet Evgar'ın Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesine Twitter'da övgü yağdı
Demet Evgar'ın Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesine Twitter'da övgü yağdı
Demet Evgar'ın Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesine Twitter'da övgü yağdı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Demet Evgar'ın Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesine Twitter'da övgü yağdı - Haberler Magazin
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