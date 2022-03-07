Demet Evgar, 8 Mart öncesi pankart hazırlayarak tek kişilik protesto yaptı

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik sektörüne de giriş yapan Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi tek kişilik bir eylem yaptı. Bir pankart hazırlayan Evgar, her anını da takipçileriyle paylaştı.

SÖZLERİ ALKIŞ TOPLADI

Evinin bahçesinde "Ben kadınım. Farkındayım, değişiyorum, değiştiriyorum" yazılı bir pankart hazırlayan Evgar, bir metro girişine asarak halka seslendi. Hazırladığı pankartın önünde konuşan oyuncunun"Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum" sözleri vatandaşlardan alkış topladı.

"KADIN DÜÇLENMESİ SESİNİN DUYULMASIYLA MÜMKÜN"

Tek kişilik protestosu için hazırladığı videoyu da Instagram hesabından paylaşan Demet Evgar, "Herkes için yaşanabilir adil ve refah bir toplum ancak kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadının güçlenmesi de önce kadının sesinin duyulmasıyla mümkün. #BenKadınım hashtagi ile sen de sesini duyur! Ben Kadınım kadınlara yönelik şiddete karşıyım, Ben Kadınım öldürülmek istemiyorum, Ben Kadınım haklarımın savunucusuyum, Ben Kadınım gücümün farkındayım, Ben Kadınım eşit işe, eşit ücret hakkım, Ben Kadınım ihtiyaçlarıma yönelik hizmetlere erişmek istiyorum, Ben kadınım ayrımcılığa uğramak istemiyorum, Ben Kadınım farkındayım, değişiyorum ve değiştiriyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncunun videosu kısa süre içinde 5,7 milyondan fazla görüntülenme aldı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GELDİ

Demet Evgar'ın videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Belçim Bilgin, Özge Borak, Ayşegül Aldinç, Gökhan Özoğuz, Derya Şensoy, Ezgi Mola ve Esra Dermancıoğlu gibi ünlü isimlerden de destek yorumları geldi.