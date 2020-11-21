Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti

Deniz Seki, arasının iyi olmadığı şarkıcı Çağla'yı programına davet eden dostu Demet Akalın'a resti çekti. Seki'nin kendisine tepki göstermesine sinirlenen Akalın ise dün canlı yayında "Bana haciz geldiğinde, ben boşandığımda sen neredeydin" diyerek dostluğunu bitirdi.

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 20 Kasım Cuma günkü konuğu Çağla oldu. Çağla'nın programa katılması ise Demet Akalın ve Deniz Seki'nin arasındaki iplerin gerilip arkadaşlığın bitmesine neden oldu.

DENİZ, DEMET VE ALİŞAN'I SİLDİ

Şarkıcı Çağla, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendiren Deniz Seki'nin detone olmasını eleştirmişti. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş ve ikili, sosyal medya üzerinden tartışmıştı. Deniz Seki bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce küplere bindi. Akalın ve Alişan'a tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engelledi.

YILLARIN DOSTLUĞU CANLI YAYINDA BİTTİ

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Çağla'yı programına konuk olarak alan dostu Demet Akalın'a "Senin dostluğun bu kadar mı?" diyerek sert çıktı. Deniz Seki'nin sözlerine ise Demet Akalın canlı yayından cevap verdi. Sinirlerine hakim olamayan Akalın, "Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz ya ben anlamıyorum ki seni. Biz sana pazartesi günü dedik. Üstelik Çağla buraya 2 haftadır gelecekti zaten kız şarkısını bekliyordu. Sana inat olsun diye değil. Dün o kadar asabım bozuldu ki... Sen neredeydin? Ben boşandım bana haciz geldi. Ben hiç telefon açmadan kapıyı açtığımda orada Işın Karaca vardı" dedi.