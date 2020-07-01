Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
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Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nisa'nın Survivor'dan elenmesini esprili bir notla kutlayan Evrim'e Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Demet Akalın, "Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son bir ay bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu ya sen?" dedi.

01.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:04

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de finale iki haftalık bir süre kala adaya veda eden isim Nisa oldu. Eski yarışmacı Evrim Keklik ise Twitter hesabından yaptığı "Hadise ne demiş, 'her şey burada bitti toparlan gidiyorsun'" paylaşımıyla Nisa'ya gönderme yaptı. Yarışmanın sıkı takipçisi Demet Akalın ise Evrim'in bu paylaşımına sessiz kalmadı.

"SON BİR AY SENDEN NEFRET ETTİK"

Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ay sen şimdi dalgamı geçtin Nisa'yla? Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son 1 ay bi bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu ya sen?" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik

SIK SIK GERGİNLİK YAŞADILAR

Evrim, aynı takımda olduğu Nisa'nın dönem dönem morali bozulduğu için oyun oynamak istememesine tepki göstermiş ve ikili arasında elenmeden önce gerginlikler yaşanmıştı. Bir oyunda Nisa'ya karşı oyun kaybeden Evrim, sinirden gözyaşlarına boğulmuştu.

Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
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