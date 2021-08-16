Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek oldu
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Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için tepki çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı yıldızı Ebrar Karakurt, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tepkilerin yanı sıra moral veren mesajlar da alan sporcuya bir destek de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla başarılı bir performansa imza atan ve eğlenceli tavırlarıyla herkesin beğenisini kazanan Ebrar Karakurt, Instagram hesabından kız arkadaşıyla samimi bir pozunu paylaşarak aşkını ilan etti. Ancak Karakurt'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce tepki yorumu geldi. Tepkilere kulak asmayan sporcuya takipçilerinden ve ünlülerden de destek gecikmedi.

DEMET AKALIN'DAN DESTEK GELDİ

Son günlerde afet bölgelerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın, Ebrar Karakurt'a destek verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı Ebrar Karakurt'u etiketleyerek "Kendinden başka kimseyi ilgilendirmez özel hayatı. Nokta" dedi.

Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek oldu

ŞARKILI CEVAP VERDİ

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Karakurt ise Instagram hesabından Athena grubunun "Ben Böyleyim" şarkısını paylaşarak adeta eleştirilere cevap verdi.

Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek oldu
Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek oldu
Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek oldu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek oldu - Haberler Magazin
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