Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
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Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun

Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, canlı yayında su içenlerin oruç tutanlara saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. Demet Akalın'ın paylaşımına bir Twitter kullanıcısının "İnsanlar karantinadan çıkamazken, eve ekmek götüremezken senin kebapçıyı eve çağırıyor ve reklamını yapıyorsun" cevabı ise kısa sürede gündem oldu.

Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
30.04.2020 00:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:53

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından canlı yayında su içenlere tepki gösterdi. Akalın, oruçlu olduğunu belirterek, canlı yayında su içenlerin, oruç tutan insanlara saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Akalın, "Ramazan ya, tutmasan da saygı" yorumunda bulundu.

Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: Duyarlıymış gibi davranma!

"SENİN ORUÇ TUTMAN KİMSEYE SORUMLULUK YÜKLEMEZ"

İşte ne olduysa bu yorumdan sonra oldu. Demet Akalın'ın tweetinin altına cevap yazan bir sosyal medya kullanıcısı bir anda gündeme oturdu.

İşte o tweet:

''Senin oruç tutman kimseye sorumluluk yüklemez. Su da içer yemek de yer. İnsanlar açlıktan intihar ederken sen çocuğuna minibüs satın alan insansın. Duyarlıymış gibi yapma komik oluyorsun.''

"KONUYU MİNİBÜSE GETİRMEN SENİN KOMİKLİĞİN"

Ardından Demet Akalın bir kez daha cevap verdi ve şöyle dedi:

Sen iyi okumamışın! İçebilir ama ben başkasının canlı yayındayken konuk oluyorsa içilmez bu görgü kuralı değil tabi ki inanç... Konuyu minibüse getirmen senin komikliğin!

Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: Duyarlıymış gibi davranma!

"İNSANLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREMEZKEN EVİNE KEBAPÇIYI ÇAĞIRIP REKLAM YAPTIN"

Karşılıklı atışma devam ederken aynı sosyal medya kullanıcısı bu kez Akalın'a şu cevabı verdi:

''Peki insanlar karantinadan çıkamazken, eve ekmek götüremezken senin kebapçıyı eve çağırmanı ve bunun reklamını yapmanı ne yapacağız? Hani saygı!''

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşımlar sonrası Demet Akalın'a cevap veren twitter kullanıcısı mesaj yağmuruna tutuldu ve bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

''Tanıyan tanımayan herkes mesaj atıyor. Instagram'da magazin gündemindeymişim. Arkadaşlar lütfen yapmayın böyle, ben sanatımla gündeme gelmek istiyorum''

Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: Duyarlıymış gibi davranma!
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
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