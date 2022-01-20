Demet Akalın, akaryakıta gelen zamlara isyan etti: Yeter, biz de insanız - Haberler Magazin
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Demet Akalın, akaryakıta gelen zamlara isyan etti: Yeter, biz de insanız

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Demet Akalın akaryakıta gelen zamlara isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Yeter biz de insanız" dedi.

Sosyal medya hesaplarından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu sefer de akaryakıta gelen zamlara isyan etti.

"YETER, BİZ DE İNSANIZ"

Instagram ve Twitter hesaplarını aktif şekilde kullanan Demet Akalın, akaryakıta gelen zam haberini paylaşarak "Bilen varsa beri gelsin! Neden durmuyor? Yeter da biz de insanız" diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın, akaryakıta gelen zamlara isyan etti: Yeter, biz de insanız

"MÜZİK YASAĞINDA DİRETMEYİN"

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Demet Akalın, aşısız kişiler için etkinlik, iş yeri ve okullar için test zorunluluğunun kalmasıyla ilgili de bir paylaşım yapmıştı. Gece yarısından itibaren müzik sesinin kapatılmasıyla ilgili eleştiride bulunan şarkıcı, "Madem test kalktı şu 12 müzik yasağında da diretmeyin. Müzik gürültü değildir! Müzik de olmasa insanlar çıldıracak. O gürültüyü inşaat işlerinde sabah 8 de başlayanlara yapın" demişti.

Demet Akalın, akaryakıta gelen zamlara isyan etti: Yeter, biz de insanız

Ecem Altan
Ecem Altan
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Demet Akalın, Twitter, Magazin, Haber

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Yorumlar (4)
vedat cici :ecevit döneminde devolution oldugunda hükümet bittiğini resmen açıkladı bunlar hala diretiyor millet isyanda arktık yeter gidin Cevap Yaz 6 27 Yayından Kaldır
tahsin bueyuekkol:cok derdi var ondan Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
Onder Yildiz:müzik belli bir saatden sonra gürültüdür ülkenin ekonomik yapısı belli,insanlar gece uyurlar,sabah saat 8 de iş başı yaparlar okula giderler.bu hanfendinin hatırlanacak herhangi bir şarkısı var mı sabaha kadar dinlenebilecek? Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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