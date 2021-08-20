Delta varyantı daha çok gençleri etkiliyor
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Delta varyantı daha çok gençleri etkiliyor

Delta varyantı daha çok gençleri etkiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin delta varyantı daha çok gençleri etkiliyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin delta varyantı daha çok gençleri etkiliyor. Vaka sayısının arttığı Malatya'da en fazla vaka, Darende ilçesinde görüldü.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 7-13 Ağustos tarihleri arasındaki ilçelerdeki haftalık vaka sayısına göre, 100 bin kişide 261,24 ile Darende ilçesi en fazla vaka görülen ilçe oldu. Darende'yi 244,70 ile Battalgazi ve 211,50 ile Yeşilyurt ilçeleri takip etti.

Doğanyol ilçesinde sıfır vaka görülürken, Yazıhan ilçesi de 84,46 ile en az vaka görülen ilçe oldu.

"AŞILARIMIZI YAPTIRMAK İÇİN GEÇ KALMAYALIM"

Bu arada, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medyada yaptığı açıklamada aşı konusunda yine uyarı yaparak, "Haftalık yüz bin kişiye düşen vaka sayımız gittikçe artıyor. Delta varyantı daha çok gençleri etkiliyor. Aşılarımızı yaptırmak için geç kalmayalım" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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