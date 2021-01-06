Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier hayatı ve biyografisi! Deha Bilimlier kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier Instagram hesabı ne?
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Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier hayatı ve biyografisi! Deha Bilimlier kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier Instagram hesabı ne?

06.01.2021 08:18 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:45
Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier hayatı ve biyografisi! Deha Bilimlier kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Deha Bilimlier, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Deha Bilimlier hakkında merak edilenler. Deha Bilimlier hayatı ve biyografisi. Deha Bilimlier kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Deha Bilimlier merak konusu oldu. İşte Deha Bilimlier hakkında merak edilen Deha Bilimlier kimdir, Deha Bilimlier hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Deha Bilimlier, eğitim hayatının ardından müziğe yöneldi. Deha Bilimlier, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma ile Türkiye'de tanındı.

Deha Bilimlier, 2008 yılında çıkardığı albümle profesyonel müzik kariyerine adım attı. 2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya sürdü

2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de geniş kitlelere ulaştı. Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu vardır.
Deha Bilimlier Instagram hesabı: @dehabilimlier

Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier hayatı ve biyografisi! Deha Bilimlier kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier Instagram hesabı ne?
Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier hayatı ve biyografisi! Deha Bilimlier kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier Instagram hesabı ne?
Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier hayatı ve biyografisi! Deha Bilimlier kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier Instagram hesabı ne?
Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier hayatı ve biyografisi! Deha Bilimlier kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier Instagram hesabı ne?
Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier hayatı ve biyografisi! Deha Bilimlier kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier Instagram hesabı ne?
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