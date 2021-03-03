Defne Samyeli: Sistematik şekilde baskıya maruz kaldım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Defne Samyeli: Sistematik şekilde baskıya maruz kaldım

03.03.2021 08:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 08:07
Defne Samyeli: Sistematik şekilde baskıya maruz kaldım

İşadamı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki evinde oturan kiracısı Defne Samyeli'nin 2019 Mart ayından itibaren kirasını ödemediği iddiasıyla haciz işlemleri başlatmıştı.

İşadamı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki evinde oturan kiracısı Defne Samyeli'nin 2019 Mart ayından itibaren kirasını ödemediği iddiasıyla haciz işlemleri başlatmıştı.

Araz, Samyeli'ye evden tahliye edilmesi için açtığı davayı da kazanmıştı. Samyeli ise kira borçlarını ödeyerek, evden tahliyesini 3 aylık süre ile erteletmişti. Öte yandan oyuncu, savcılığın takipsizlik kararına rağmen Türkiye önünde kendisini şantajcı gibi gösterdiği iddiasıyla ev sahibine açtığı tazminat davasını geçen ay kazandı.

Samyeli, son olarak da mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu. Samyeli'nin avukatının dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti: "Yusuf Araz ile avukatı, Defne Samyeli'yi küçük düşürücü, saygınlığını ve itibarını zedeleyici demeçler vermiştir. Samyeli, bir kadın olarak sistematik bir şekilde baskıya maruz kalmıştır." Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle Samyeli'nin bu talebini reddetti.

NE OLMUŞTU? Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, eski sunucunun kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunmuş ve avukatı ile icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.

Araz'ın davayı kazanmasının ardından Defne Samyeli, üç aylık kira tutarı olan 45 bin TL'nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yapmış ve evden tahliyesini erteletmişti.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Araz'ın bunu kendisini küçük düşürmek için yaptığını öne süren Defne Samyeli de harekete geçmişti. Eski spiker, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Dilekçede, Yusuf Araz'ın yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin Samyeli'yi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır ifadesi kullanılmıştı. Mahkeme Samyeli'nin manevi tazminatını kısmen kabul ederek Yusuf Araz'ın 20 bin lira ödemesi yönünde karar vermişti.

KARDEŞİNİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla ev sahibi Yusuf Araz arasında geçen konuşmayı anlamıştı. Araz ise Sühan Bey'in yalancı şahitlik yaptığını belirtip suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Özlem Zengin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Eda Ece İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Defne Samyeli: Sistematik şekilde baskıya maruz kaldım - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 08:13:16. #1.15#
title