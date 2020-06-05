Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
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Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Kerem Sabancı'dan ayrıldıktan sonra Baran Tınaz ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Defne Samyeli ise, Deren'in sevgilisinin işlettiği mekanın terasında poz vererek ilişkiye destek çıktığını gösterdi.

Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
05.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:42

Geçtiğimiz aylarda Kerim Sabancı ile aşk yaşayan ancak uzak mesafe yüzünden ayrılan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Baran Tınaz ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. İkilinin aşkı sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıkmıştı.

Baran Tınaz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden Deren Talu ile fotoğrafını yayınlayarak aşkını ilan etmişti. İşletmeci Baran Tınaz'ın bu paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

DEFNE SAMYELİ, SÜRPRİZ AŞKA ONAY VERDİ

Defne Samyeli'nin ise sürpriz aşka ilgili ne düşündüğü merak ediliyordu. Güzel sunucu önceki gün, Deren'in sevgilisinin işlettiği mekanın terasında poz verdi. Ünlü sunucunun paylaştığı bu kare "Anneden aşk onayı" yorumlarına neden oldu.

Defne Samyeli, Baran Tınaz Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz Deren Talu aşkına onay verdi
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