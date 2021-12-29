Definecilerin kazdığı tünele düşen kadın: "Kaleyi gezmeye geldik, bir anda düştüm" - Haberler
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Definecilerin kazdığı tünele düşen kadın: "Kaleyi gezmeye geldik, bir anda düştüm"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde Kalesi'nde gezdiği sırada bastığı zeminin çökmesi sonucu definecilerin kazdığı tünele düşen Rukiye Ulusoy, "Gezmeye geldim, bir anda düştüm" dedi.

NİĞDE (İHA) - Niğde Kalesi'nde gezdiği sırada bastığı zeminin çökmesi sonucu definecilerin kazdığı tünele düşen Rukiye Ulusoy, "Gezmeye geldim, bir anda düştüm" dedi.

Niğde Kalesi'ni gezen Rukiye Ulusoy bir anda çukura düştü. Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Ulusoy'u gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen Rukiye Ulusoy'u bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı kurtarılan Rukiye Ulusoy ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Ulusoy, yaşadığı ilginç olayı anlatarak, "Yürüyordum önümden iki tane kadın geçti. Bir anda düştüm ama nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Niğdeliyiz ama İstanbul'da yaşıyorum. Kaleye gezmeye gitmiştik" dedi. Rukiye Ulusoy'un Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Öte yandan bir görgü tanığı ekiplere yaptığı açıklamasında, Rukiye Ulusoy'un düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.

(Yasin Esen/İHA)

Definecilerin kazdığı tünele düşen kadın: Kaleyi gezmeye geldik, bir anda düştüm

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