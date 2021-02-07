Dedesinin vasiyetini ustaların eserlerini çalarak devam ettiriyor
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Dedesinin vasiyetini ustaların eserlerini çalarak devam ettiriyor

07.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:38
Dedesinin vasiyetini ustaların eserlerini çalarak devam ettiriyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Aybars Efe Balçık, Ali Ekber Çiçek'le sahne alan dedesinin vasiyetini bağlamasıyla devam ettiriyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Aybars Efe Balçık, Ali Ekber Çiçek'le sahne alan dedesinin vasiyetini bağlamasıyla devam ettiriyor.

Yekta Baydar Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Aybars Efe, okul arkadaşlarına çevrim içi ortamda küçük yaşta eline aldığı bağlaması mini konserler veriyor.

Efe, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Orhan Gencebay gibi ustalardan eserler seslendiriyor.

Videosu Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan Aybars Efe'nin yoğun ilgi görüyor.

"Dedemi örnek alıyorum"

Aybars Efe Balçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının desteğiyle bağlama çalmayı öğrendiğini söyledi.

5 yaşından bu yana bağlama çaldığını belirten Balçık, "Dedemin anılarıyla bağlama çalmayı sevdim. Dedemi örnek alıyorum. Ailem ve öğretmenlerim çok destek oldular. Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Orhan Gencebay ve Orhan Yurdagel'i örnek alıyorum. Dedemin sanatını devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.

Okulda arkadaşları ve öğretmenlerine eserler seslendirdiğini dile getiren Balçık, her öğrencinin hobi de olsa müzikle ilgilenmesi gerektiğini kaydetti.

Öğretmenleri destek oluyor

Baba Barboros Hayrettin Balçık da oğlunun, dedesinin anılarıyla büyüdüğünü ve onu örnek aldığını anlattı.

Oğlunun örnek aldığı dedesi Kamil Balçık'ın Ali Ekber Çiçek ile sahne aldığını dile getiren Balçık, dede Kamil Balçık'ın 2002 yılında vefat ettiğini söyledi. Balçık, şunları kaydetti:

"Dededen toruna geçmiştir diye çok küçükken müzik kulağı olup olmadığını denedik. Şanslıymışız hocasının vasıtasıyla bağlamayı eline verdiğimizde o günden bu yana bırakmadı. Bir süre bağlama dersi aldı, daha sonra bıraktı. Evde bilgisayardan derslerine devam ediyor oğlum. Halk Eğitimi Merkezi'ndeki hocalarımız yardımcı oluyor. Bağlama sanatçısı Orhan Yurdagel kardeşim zaman zaman oğlumla iletişime geçerek ona manevi destek oluyor. Ama dedesinin Ali Ekber Çiçek ile Akçaabat'ta sahne alması ve ilgisini artırdı. Dedesini biz ona anlattıkça bağlamaya olan ilgisi, tutkusu daha da artıyor. Oğlum bu türküleri çaldığında bazen gözlerimiz doluyor, dedesine 'kalkıp torununu gör' diyesimiz geliyor."

Balçık, Aybars'ı başta Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz olmak üzere tüm öğretmenlerinin de desteklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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