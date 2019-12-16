DEAŞ'ın korkunç infazının nedeni iddianamede

16.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:25

KIRIKKALE'de, 4 Temmuz'da, cesedi metruk bir binanın bahçesine gömülü bulunan Iraklı Ahmet Fathi Tahsin Fathi Ali Hımıs'ı, terör örgütü DEAŞ'ın, İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye istihbarat sızdırdığı gerekçesiyle öldürdüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında biri firari 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Kanlı infaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüte adam kazandırma faaliyeti yürüttüğü tespit edilen Iraklı Eyet Cemil M.'nin eski eşi N.Ş.'nin yakalanması ile ortaya çıktı. Gözaltına alınan N.Ş. ifadesinde, Kırıkkale'de eski eşiyle gittikleri bir evde 2 kişinin bulunduğunu, aralarından çıkan kavga sonrası, bir kişiyi öldürdüklerini söylediklerini duyduğunu anlattı. N.Ş., evde kan ve kanlı ip, yandaki metruk binanın bahçesinde ise yeni kazılmış mezar gördüğünü söyledi.

İfadeler üzerine Kırıkkale'deki metruk binanın bahçesinde, 10 Temmuz 2019'da yapılan kazıda, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı erkek cesedi bulundu. Cesedin DEAŞ terör örgütü üyesi Ahmet Fathi Tahsin Fathi Ali Hımıs'a ait olduğu belirlendi.Başlatılan soruşturmada DEAŞ üyesi Iraklı Eyet Cemil M., Aziz İbrahim Süleyman F., Ali Hüseyin Ş., Abdullah El M., Abdullah El M. ve Zekeriya Ali Hüseyin Ş.'nin olaya karıştığı tespit edildi. Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken, Eyet Cemil M.'nin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.İNFAZIN DETAYLARI İDDİANAMEDESoruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, infaz tüm detaylarını ortaya çıkardı. İddianameye göre, örgütün sözde yöneticisi Yusuf Çebbiş, Eyet Cemil M.'yi arayarak, Ahmet Fathi Tahsin Fathi Ali Hımıs'ın, Haşdi Şabi istihbaratına çalıştığını öğrendiklerini söyledi.Bunu üzerine şüpheliler, Ahmet Fathi Tahsin Fathi Ali Hımıs'ı Kırıkkale'deki eve götürüp, el ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağladıktan sonra iple boğarak öldürdü. Şüpheli Ali Hüseyin Ş. iddianamede yer alan ifadesinde olayı söyle anlattı;"Kendisi Irak'ta DEAŞ içerisinde savaşçı olarak görev yapardı. Eyet Cemil M., Haşdi Şabi'ye çalıştığını öğrendikten sonra Ahmet'i Kırıkkale'ye getirmemi istedi. Ahmet'i aradım ve Eyet Cemil M.'nin kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. O da kabul etti, beraber Kırıkkale'deki eve gittik. Eyet Cemil M.'nin bizi aldığı odada 5 dakika oturduk. Daha sonra odaya önce Aziz İbrahim Süleyman F., sonra da Rait İbrahim Y. geldi. İkisi Ahmet'i kolundan tuttu. Ahmet, 'Ben olayın ne olduğunu biliyorum, durun bir şey yapmayın' dedi. Daha sonra odaya giren Eyet Cemil M., Ahmet'in elini ve ayağını plastik kelepçeyle bağladı. Ahmet'i sorgulamaya başladı ve 'Sen Haşdi Şabi'ye mi çalışıyorsun?' diye sordu. Ahmet de 'Şeytana uydum, beni bırakın isimlerinizi vermeyeceğim, başka isimler ve yanlış bilgi vererek onları kandıracağım' dedi. Eyet Cemil M., 'Sen ne söylersen söyle inanmam' dedi."'İPLE BOĞUP, BAHÇEYE GÖMDÜK'Şüpheli Ali Hüseyin Ş., sorgunun ardından Aziz İbrahim Süleyman F. ve Rait İbrahim Y.'nin yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ipi Ahmet'in boynuna dolayarak, çekmeye başladıklarını kaydederek, "Ben bu sırada dışarıya çıktım ve kapı önünde bulunan leğeni getirdim. Leğeni Ahmet'in kafasına koydum. İkisi ipi beş dakika kadar çekerek Ahmet'i boğdular. Cesedi bahçede kazılan mezara gömdük" dedi.Şüpheliler Aziz İbrahim Süleyman F. ve Rait İbrahim Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek, cinayeti firari Eyet Cemil M. ile Ali Hüseyin Ş.'nin işlediğini ileri sürdü.4 ŞÜPHELİYE CİNAYETTEN, 2 ŞÜPHELİYE ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTENDİİddianamede şüpheliler Eyet Cemil M., Aziz İbrahim Süleyman F., Rait İbrahim Y. ve Ali Hüseyin Ş.'nin 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıla kadar, olaya karışmadıkları ancak örgüt adına sahte kimlik hazırladıkları ve Kırıkkale'deki evi kiraladıkları tespit edilen Zekeriya Ali Hüseyin Ş. ve Abdullah El M.'nin de 'silahlı terör örgütüne üye olma' ile 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' suçlarından 19'ar yıla kadar hapisleri istendi.MAHKEME YETKİSİZLİKLE İDDİANAMEYİ KIRIKKALE'YE GÖNDERDİ

İddianame, Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme ise yetkisizlik kararı vererek, iddianameyi olayın yaşandığı Kırıkkale'ye gönderdi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler Kırıkkale'de yargılanacak.

Kaynak: DHA