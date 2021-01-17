Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu
Silahlı bir grubun saldırısına uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra saldırıyla ilgili bilgi aldığını aktardı. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Davutoğlu saldırı sonrasında Erdoğan'dan açıklama beklediklerini söylemişti.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, önceki gün silahlı kişilerce saldırıya uğramış ve kafasından yaralanmıştı. Halk TV'de Fatih Ertürk ile Türkiye Nereye programına bağlanan Selçuk Özdağ açıklamalarda bulundu.
Özdağ, saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını, olayın nasıl meydana geldiğini sorduğunu söyledi.
Selçuk Özdağ şu açıklamaları yaptı:
"Şöyle bakalım olaya. Sayın Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı. "HDP kapatılsın, CHP ve İYİ Parti'de teröre yardım ve yataklıktan soruşturmaya tabii tutulsun", bizler için de "Pensilvanya projesi" dedi. Ben de kendisine bir tweet attım. Ben kendisine soruları sorduktan sonra Semih Yalçın beyefendi bir tweet attı. Bizim dönekliğimizden, insanların fikirlerinin değişebileceğini ama insanların partisine sadık kalması gerektiği ifadeleri içeren. Onlar her şeyi söylüyor. Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e, Davutoğlu'na, Babacan'a PKK'lı diyorlar, ajan, hain, fetöcü diyorlar.
"BURADA DA DELİLER ÇOK"
Ne zaman onlar ya da MHP eleştirildiğinde hemen bir anda gençler devreye giriyor, sopalar, silahlar konuşuyor. Bundan da memnunlar. Yalçın, "Bizim hareketin delileri çoktur" açıklamasını yapmış. O delileri yola getirecek bir akıllı çıkar, bunu bilsin ki burada da deliler çok. Bunu öyle bilsin. Sayın Semih Yalçın ve Devlet Bahçeli konuşmalarını nasıl yaparsa aynı şekilde cevap alacaklar bunu bilsinler.
NE OLMUŞTU?
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde, 5 kişilik bir grubun silahlı, sopalı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter'dan şu ifadelerle duyurmuştu:
"Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir."
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NET BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"
Saldırıyı 'siyasi terör' olarak niteleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net bir açıklama beklediğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve güvenlik birimlerinin de saldırı ile ilgili açıklama yapmaları gerektiğini söylemişti. Davutoğlu, "Eğer bu tür saldırılara izin verilirse sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır" demişti.
ÖZDAĞ DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ
Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'da da yaptığı ilk açıklamada Erdoğan'a seslenerek saldırının faillerinin bulunmasını istemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sorular sorduğunu ve MHP'lilerin hakaretlerine maruz kaldığını söyleyen Özdağ şunları kaydetmişti:
"Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar. Bu bir hukuk reformu... Doğru hukuk reformu yapacaklar. Ben buradan bunlara oy verenlere sesleniyorum. Dikişler var, elim kırık. Bunlarla boğuşmaktan. Boğuşmamış olsam, biz silahımızı çekmesek, ateş etmesek belki de ölmüştüm."