Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu

Silahlı bir grubun saldırısına uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra saldırıyla ilgili bilgi aldığını aktardı. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Davutoğlu saldırı sonrasında Erdoğan'dan açıklama beklediklerini söylemişti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, önceki gün silahlı kişilerce saldırıya uğramış ve kafasından yaralanmıştı. Halk TV'de Fatih Ertürk ile Türkiye Nereye programına bağlanan Selçuk Özdağ açıklamalarda bulundu.

Özdağ, saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını, olayın nasıl meydana geldiğini sorduğunu söyledi.

Selçuk Özdağ şu açıklamaları yaptı:

"Şöyle bakalım olaya. Sayın Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı. "HDP kapatılsın, CHP ve İYİ Parti'de teröre yardım ve yataklıktan soruşturmaya tabii tutulsun", bizler için de "Pensilvanya projesi" dedi. Ben de kendisine bir tweet attım. Ben kendisine soruları sorduktan sonra Semih Yalçın beyefendi bir tweet attı. Bizim dönekliğimizden, insanların fikirlerinin değişebileceğini ama insanların partisine sadık kalması gerektiği ifadeleri içeren. Onlar her şeyi söylüyor. Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e, Davutoğlu'na, Babacan'a PKK'lı diyorlar, ajan, hain, fetöcü diyorlar.

"BURADA DA DELİLER ÇOK"

Ne zaman onlar ya da MHP eleştirildiğinde hemen bir anda gençler devreye giriyor, sopalar, silahlar konuşuyor. Bundan da memnunlar. Yalçın, "Bizim hareketin delileri çoktur" açıklamasını yapmış. O delileri yola getirecek bir akıllı çıkar, bunu bilsin ki burada da deliler çok. Bunu öyle bilsin. Sayın Semih Yalçın ve Devlet Bahçeli konuşmalarını nasıl yaparsa aynı şekilde cevap alacaklar bunu bilsinler.