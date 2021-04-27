Davraz'a badem fidanları dikiliyor
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Davraz'a badem fidanları dikiliyor

Davraz'a badem fidanları dikiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nin bulunduğu alana gül ve lavanta fidanlarının ardından badem fidanları dikiliyor.

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nin bulunduğu alana gül ve lavanta fidanlarının ardından badem fidanları dikiliyor.

Kış turizminin gözde yerlerinden Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi'nde turizmi 12 aya yayma hedefiyle başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Davraz'da gül ve lavantanın başarılı bir şekilde yetişmesinin ardından şimdi de badem fidanları dikildi.

Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde İl Özel İdaresi yetkilileriyle Davraz'da badem fidanlarını toprakla buluşturarak can sularını verdi. Çalışmayla yaklaşık 40 dekarda bin 700 yabani badem fidanı dikim çalışması yapılacak. Yabani bademler yetişme durumuna göre 2 ya da 3. yılında aşınalacak. Böylelikle aşılanan bademlerden ekonomik fayda da sağlanacak. - ISPARTA

Davraz'a badem fidanları dikiliyor
Davraz'a badem fidanları dikiliyor
Davraz'a badem fidanları dikiliyor
Davraz'a badem fidanları dikiliyor
Davraz'a badem fidanları dikiliyor
Davraz'a badem fidanları dikiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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