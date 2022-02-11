Dava Sonrası Alışverişe Koştu! İşte İlk Açıklaması...

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Aynı gün duruşmaya katılmayıp dava sonrası avukatıyla alışveriş merkezinde yemek yiyen Wilma Elles, eski erkek arkadaşı ile suçlandığı iddialar hakkında konuşmaktan kaçınıp "Şu an işlerim Türkiye'de oldukça yoğun. O yüzden Amerika'ya gidemiyorum. Avukatımla yemek yedik." dedi.

"O FİLMDEN UMUDUM YOK"

Elles ayrıca Amerika'da rol aldığı Silver Carnation adlı filmin Oscar'da aday adayı olduğunu söyleyip "Evet orada bir projede yer aldım. Oscar Akademi'de aday adayı olmuştu ama fazla umudum yok" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski erkek arkadaşı Arif Kerem Göğüş'ün 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Elles'ın suç oluşturan bir eyleminin tespit edilmediği gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verdi.

Savcı, olaylarda hile unsurunun gerçekleşmediğini sanık Göğüş'ün dolandırıcılık kastı ile hareket ettiğinin ispatlanamadığını aktardı. Mütalaada sanık Wilma Elles'ın suç oluşturan bir eyleminin tespit edilmediği gerekçesiyle sanıkların beraatına karar verilmesini talep etti. Şikayetçiler, paralarını ve evlerini alamadıklarını söyleyerek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Şikayetçi avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti sanıkların suçunu işlemediklerinin anlaşıldığı gerekçesiyle sanıkların 7 şikayetçiye karşı 7'şer kez beraatlarına karar verdi.

WİLMA ELLES KİMDİR?

Wilma Elles kaç yaşında, nereli; Wilma Elles, 18 Ekim 1986'da Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelmiştir. Wilma Elles 35 yaşındadır.

Elles'in iki erkek ve iki kız kardeşi vardır. 10 yaşından beri okulda tiyatro oyunlarında oynadı ve oyunculuk, musik ile dans dersleri aldı. Aynı zamanda Köln Üniversitesi'nde çalışmalar yapmıştır.

2004 yılında Köln'de Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule'den mezun olan Wilma Elles, 2008 yılından Türk Usulü, "The End" ve "Das Weinen davor" adlı sinema filmlerinde başrolde görev almıştır. Kanal D'nin 2010-2013 sezonundaki dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Caroline rolünde oynadı.

Wilma Elles'e, Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 ve World Consumer Ödülleri'nde 2012 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. 2013'te EMÖ En İyi Kadın Oyuncu ve 2015'te Altın Palmiye En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. Türkiye'yi çok sevdiği bilinen Wilma Elles, Türk vatandaşı olup ve bir Türk ismini adına eklemek istemiştir. Başka kültürlere ilgisinin çok olduğunu bildiren sanatçı, Köln Üniversitesi'nde Siyaset Bölümü'nde İslam Bilimleri'ni birincilikle bitirmiştir.

Türkiye'nin, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki 'Caroline' rolüyle tanıdığı Wilma Elles Türk vatandaşı oldu. Alman oyuncu Türk vatandaşlığına kabul edilir edilmez aldığı yeni kimliğini Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Wilma Elles 2013-2014 yılında TRT1'de Gurbette Aşk dizisinde başrol karaktere Helga oynamıştır ve 2015 yılında Filinta Anita ajan rolüyle ekrana gelmiştir. 2016'dan itibaren ATV kanalında Yeter dizisinde başrol karakterlerinden İdil karakterine hayat vermiş son olarak Kanal D ekranında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Nadya karakterini canlandırmıştı.