DATÇA'DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA
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DATÇA'DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Datça'da polise sürpriz kutlamaMUĞLA'nın Datça ilçesinde kavga ihbarıyla olay yerine giden polis ekiplerine, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü için sürpriz kutlama yapıldı.

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Datça'da polise sürpriz kutlama

MUĞLA'nın Datça ilçesinde kavga ihbarıyla olay yerine giden polis ekiplerine, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü için sürpriz kutlama yapıldı.

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Bugün saat 12.00'de düzenlenen kutlama töreninde,. Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Ayrıca saygı duruşurda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törenden sonra polise gelen 'silahlı ve bıçakla yaralamalı' ihbarıyla ekipler harekete geçti. Datça liman girişinde meydana geldiği belirtilen olaya müdahale için koşan polis ekiplerine, sürpriz bir kutlama yapıldı. Datçalı emlakçılar Anıl Deniz(26) ve Ali Hüseyinzadegon (27), pastalı kutlama ile sürpriz gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanındaki törene katılan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve protokol üyeleri için de kutlama pastası sürpriz oldu. Deniz, sokağa çıkma kısıtlaması olan bir günde, günlerini kutlamak durumunda kalan polise, unutulmadıklarını göstermek istediklerini söyledi. Deniz, Hem biz, hem onlar mutlu oldu. Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin dedi.

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ise, sürprizi hazırlayan iki emlakçı arkadaşa teşekkür ederek, olay yerine ilk yetişen ekipleri kutladı.

Meydandaki törenden görüntü

Datça liman girişindeki sürpriz kutlamadan görüntü

Emlakçı Anıl Deniz ile röp.

Haber- Kamera Mehmet ÇİL DATÇA (Muğla), (DHA)

DATÇA'DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA
DATÇA'DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA
DATÇA'DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA
DATÇA'DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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