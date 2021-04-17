Datça açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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