"DasDas Müzik"İn Yeni Sezon Konserleri Büyük Ev Ablukada İle Başlıyor!

"DasDas Müzik", 16 Eylül Cumartesi farklı tarzları ve dikkat çekici sahne performansları ile öne çıkan ve Galvaniz Gelbiraz (Gülin Kılıçay), Afordisman Salihins (Cem Yılmazer) ve Canavar Banavar (Bartu Küçükçağlayan)'dan oluşan topluluğun "Büyük Ev Ablukada Akustik" performansıyla, tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan meydan sahnede müzikseverlere merhaba diyecek.

DasDas Müzik Büyük Ev Ablukada'dan sonra konserlerine 29 Eylül akşamı Koray Candemir ve Harun Tekin'in özel projesi "Şakalı Akustik"le devam edecek.

