Darth Vader ne demek? Darth Vader kimdir? Darth Vader'ı kim canlandırıyor, kimdir?

Star Wars / Yıldız Savaşları serisinin en önemli isimlerinden biri olan Darth Vader, sık sık sosyal medyada gündem olmaktadır. Peki, Darth Vader ne demek? Darth Vader kimdir? Darth Vader'ı kim canlandırıyor, kimdir?

Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin orijinal üçlemesi (Yeni Bir Umut, İmparator, Jedi'ın Dönüşü) ve serinin sonradan çekilen öncül üçlemesinin üçüncü filmi olan Sith'in İntikamı filmlerinde yer alan Yıldız Savaşları karakteri olan Darth Vader hakkındaki tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

DARTH VADER NEDİR, KİMDİR?

Darth Vader, Yıldız Savaşları serisinin orijinal üçlemesi (Yeni Bir Umut, İmparator, Jedi'ın Dönüşü) ve serinin sonradan çekilen öncül üçlemesinin üçüncü filmi olan Sith'in İntikamı filmlerinde yer alan Yıldız Savaşları karakteridir.

Filmlerde giysinin içindeki hâli David Prowse tarafından canlandırılmış ve James Earl Jones tarafından seslendirilmiştir. 2005'te çekilen film olan Sith'in İntikamında ise Hayden Christensen bu rolde yer almıştır.

Vader, Amerikan Film Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan AFI's 100 Years…100 Heroes and Villains listesinde sinema tarihindeki en önemli üçüncü kötü karakter olarak yer almıştır.

İmparatorluğun gerçek yüzünü yansıtan ve yarı mekanik yarı insan olan Sith Lordu Darth Vader seride gücün kötü yüzünü yansıtan bir karakterdir. Galaktik İmparatorluk'un yöneticisi İmparator Palpatine'in (Darth Sidious) üçüncü çırağı olan Darth Vader'ın eski adı Anakin Skywalker'dır. 2000'li yıllarda çekilen sonraki üçlemede Skywalker'ın Jedi Şövalyesi oluşu ve Palpatine sayesinde Güç'ün karanlık tarafına geçişi anlatılır. Anakin Skywalker, Güç'ün karanlık tarafına geçtikten sonra ustası tarafından Vader ismini almıştır.

Darth Vader, en yakınındaki kişiyi başarısızlıklarından dolayı gözünün yaşına bakmadan silebilecek kadar zalim bir portre çizmektedir. Amiral Ozzel ve Kaptan Needa olayı buna güzel iki örnektir. En kudretli Güç kullanıcılarından biri olan Darth Vader siyah bir pelerin, pelerini gibi siyah mekanik donanımlarla kaplı zırh gibi tasarlanmış yaşam ünitesi, nefes almasını sağlayan kara maskesi ve kırmızı ışın kılıcı ile Jedi savaşçıları için güçlü bir rakiptir.

Serinin ilk üçlemesinde Darth Vader, seyircinin karşısına tamamen dönüşmüş, Güç'ün kötü yönünü temsil eden gizemli bir "Sith Lordu" olarak çıkmaktadır. Serinin daha sonradan çevrilen üçlemesinde ise Anakin Skywalker'ın güçlerini keşfetmesi ve Palpatine'in de etkisi ile Güç'ün kötü tarafına geçip Jedi şövalyeliğinden Sith lordluğuna geçişi ve Darth Vader ismini alması anlatılmaktadır.

Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı

Darth Vader Mustafar'da

Karanlık tarafa geçen Anakin Darth Sidious'un çırağı olan bir Sith olmuştur ve Darth Vader adını almıştır. Bundan sonraki ilk görevini gerçekleştirmek için Jedi Tapınağına gider ve bütün Jedi öğrencilerini, Jedi savaşçılarını ve Padawanları Klon Askerleriyle beraber öldürür. 2. görevi olan yere, yani Mustafar Sistemine gider. Orada olan Nute Gunray ve yardımcılarını da yok eder. Darth Vader dışarı çıkar ve Padme'nin geleceğini hisseder. Dışarıda Padme'yi bekler. Sonunda Padme'nin gemisi gezegene iner. Bir süre konuşurlar. Vader, Obi-Wan'ı görür ve ikisini kıskanır. Öfkesine yenilir, gücü kullanarak Padme'nin boğazını sıkar. Padme yere düşer ve kısa bir tartışmadan sonra Vader, Obi-Wan ile dövüşür. Dövüşün sonlarına doğru Vader iyice kibirlenir ve Obi-Wan'ın üstüne atlarken Obi-Wan, Vader'ın sol elinden dirseğine kadar olan kısmı ve iki bacağını keser. Vader, kardeşi gibi bildiği kişiye "Senden nefret ediyorum" der, bir anda Vader'ın kalan vücuduna lavlar sıçrar, Vader yanmaya başlar ve Obi-Wan; onu sevdiğini söyleyip "Kardeşimdin, seçilmiş kişiydin, güce denge getirecek kişiydin." diyerek Vader'ın ışın kılıcını alarak gezegeni terkeder. Vader çok ölümcül bir yara alır. Kısa süre sonra Darth, Sidious tarafından bulunur ve Coruscant'a götürülür. Hastanede tedavi edilir ama yaşamına devam edebilmesi için için yarı biyonik yarı mekanik bir giysi giydirilir. Bu sırada karısı Padme Amidala ise Polis Massa'da ikiz çocukları Leia ve Luke'u doğurur. Ardından Obi-Wan Kenobi'ye: "içinde hala iyilik var." diyerek ölür. Yoda, çocukların yaşamasını sağlamak için Luke ve Leia'yı ayırır. Yoda, Leia'yı Padme'nin yakın arkadaşı Senatör Bail Organ Alderaan'a götürür. Obi-Wan-Kenobi ise Luke'u gizli gözetimiyle Anakin'in Tatooine gezegenindeki üvey kardeşi Owen Lars'a teslim eder.

Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut

Vader ve Grand Moff Tarkin (Peter Cushing) Asiler tarafından çalınan Ölüm Yıldızı süper silahının gizli planlarını geri kazanmakla görevlendirildi. Vader, planları droid R2-D2 içine gizleyen ve Vader'in eski Jedi Ustası Obi-Wan Kenobi'yi Tatooine gezegeninde bulması için gönderen Prenses Leia'yı yakalar ve işkence eder. Leia'nın Obi-Wan'ın müttefikleri Luke Skywalker ve Han Solo tarafından kurtarılması sırasında Vader, ışın kılıcı düellosunda Obi-Wan'ı öldürür. Ölüm Yıldızı'ndaki Asi saldırısı sırasında Vader, TIE savaşçısına biner ve Asi X kanatlı savaşçıları vurmaya çalışır, ancak Solo müdahale eder ve Vader'in gemisini rotadan uzaklaştırarak Luke'un Ölüm Yıldızını yok etmesine izin verir.

Yıldız Savaşları: Bölüm V- İmparator

Vader, kuvvete duyarlı Luke'u bulmaya takıntılı hale gelir ve fırtına askerlerini İsyancıların kaçtığı Hoth'taki Asi üssüne saldırmaya yönlenir. İmparator ile hologram aracılığıyla sohbet ederken, Vader onu Luke'un karanlık tarafa döndürülebilirse değerli bir müttefik olacağını ikna eder. Vader, Luke'un arkadaşlarını takip etmek için bir grup ödül avcısı tutar ve Bespin yöneticisi Lando Calrissian ile Luke'u yemlemek için bir tuzak kurmak için görüşür. Han, Leia, Chewbacca ve C-3PO geldikten sonra Vader, Han'a karbonitte işkence yapar ve dondurur ve onu ödül avcısı Boba Fett'e verir. Luke geldiğinde, Vader bir ışın kılıcı düelloda elini koparır. Vader, Luke'a babası olduğunu söyler ve onu karanlık tarafa katılmaya ve İmparator'u devirmesine yardım etmeye ikna etmeye çalışır. Dehşete kapılmışken Luke bir hava şaftından kaçar. Vader telepatik olarak Luke'a karanlık tarafa katılmanın kaderi olduğunu söyler.

Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü

Jedi'nin Dönüşü'nde Vader ve İmparator, ikinci Ölüm Yıldızı inşaatının son aşamalarını denetler. Babasında hala iyilik olduğunu düşünen Luke, Vader'e teslim olur ve onu karanlık taraftan dönmeye ikna etmeye çalışır. Vader, İmparator'la buluşmak için Luke'u Ölüm Yıldızına götürür. Oradayken, İmparator Luke'u öfkesine teslim etmeye kışkırtır, bu da Vader'in bir kez daha Luke ile düello yapmasına neden olur. Leia'nın Luke'un ikiz kız kardeşi olduğunu fark eden Vader, Luke Karanlık Tarafa katılamazsa onu karanlık tarafa katılması ile tehdit eder. Öfkeli Luke, Vader'e öfke ile saldırır ve robotik elini koparır. İmparator, Vader'i öldürmek ve yerini almak için Luke'dan babasını öldürmesini ister. Luke reddeder ve İmparator ona Güç yıldırımıyla işkence eder. Oğlunun ölmesine izin vermek istemeyen Vader, İmparatoru ölümüne bir reaktör kanalına atar(Bu olay üzerine Palpatine'in öldüğü sanılsa da Skywalker'ın Yükselişi'nde ölmediği ortaya çıkar.). Vader imparatoru kanala atarken Güç yıldırımlarından büyük hasar alır. Sistemleri bozulur. Vader, ölmeden önce oğlundan kafasındaki başlığı çıkarmasını ister. Bunun sebebi oğlunu gerçek gözleriyle görmek istemesidir. Oğlunu gördükten sonra ölür. Luke da Vader'ın cesedini yakar.