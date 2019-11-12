Darende'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

12.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:04

Malatya'nın Darende ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Darende Müftülüğü tarafından Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda düzenlenen konferansa, konuşmacı olarak İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fethullah Zengin katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Nurullah Birlik, güzel bir günde güzel bir amaç için toplandıklarını belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki temanın "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlendiğini söyledi.

Mevlid-i Nebi'nin, Müslümanların zihin ve gönül dünyasında çok güçlü ve köklü bir yere sahip olduğuna işaret eden Birlik, şöyle devam etti:

"Peygamber efendimiz, toplumsal huzur ve saadetin temeli için iman ve ahlakın yanı sıra aile hayatındaki huzur ve saatin de iman ve ahlak kadar rol oynadığını ifade etmiştir. Her türlü değerin itibarsızlaştırıldığı, sevginin maddi kaybı ve özenti, gösterişe hapsedilip buharlaştırıldığı, tüketim çılgınlığının, lüks yaşamın, dünyevileşme hastalığının çepe çevre kuşattığı modern zamanda temel ilkelerini dinimiz İslam'dan alan ve kültürümüzle, geleneğimizle karakterini bulan aile yağımızı özünü yitirmeden ve yozlaştırmadan muhafaza etmek hepimizin müşterek ortak sorumluluğudur. Bizim en güçlü varlığımız esasında ailemizdir."

"Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans veren Zengin, Hazreti Peygamberin aile hayatı, kıyamete kadar bütün insanlar için en güzel örnek olduğunu değinerek, şunları kaydetti:

"Zaman, mekan, teknoloji ne kadar değişirse değişsin esasında insanın aileye duyduğu ihtiyaç ve ailede huzuru temin edecek değerler aynı kıymet ve önemde varlığını devam ettirmektedir. Peygamber efendimiz tüm aile fertlerine daima merhametle, adaletle, iyilikle, güzellikle davranmış bütün ilişkilerinde insan onuruna saygıyı esas almıştır. 'Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.' Hadis-i şerifi bu hakikatin ifadesidir."

Programda, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla hazırlanan sinevizyon ve kısa filmler gösterildi.

Daha sonra ilçede görev yapan din görevlilerinden oluşan Tasavvuf Musikisi Korosu çeşitli ilahilerini seslendirdi.

Konferans sonunda misafirlere gül ikram etti.

Konferansa, Belediye Başkanı İsa Özkan, AK Parti ilçe Başkanı Süleyman Şimşek, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA