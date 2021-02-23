Dardanel Ton sahibi kim? Dardanel Ton fabrikası ve üretim yeri nerede? Fabrikanın merkezi hangi şehirde bulunuyor?
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Dardanel Ton sahibi kim? Dardanel Ton fabrikası ve üretim yeri nerede? Fabrikanın merkezi hangi şehirde bulunuyor?

23.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:36
Dardanel Ton sahibi kim? Dardanel Ton fabrikası ve üretim yeri nerede? Fabrikanın merkezi hangi şehirde bulunuyor?

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş., Türkiye merkezli bir gıda şirketidir. Dardanel Ton'un sahibi kim merak ediliyor. Peki, Dardanel Ton'un kurucusu kim, sahibi kim, şirket kime ait? Dardanel Ton'un üretim tesisleri, fabrikası, üretim merkezi nerede? Detaylar haberimizde.

Dardanel Ton'un sahibi kim? Şirket nerede bulunuyor? Dardanel üretim merkezi nerede? Fabrika hangi şehirde bulunuyor? Dardanel Ton tarihçesi hakkında bilgiler haberimizde.

DARDANEL TON HAKKINDA BİLGİLER

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş., Türkiye merkezli bir gıda şirketidir. Şirket, 1984 yılında Niyazi Önen tarafından kurulmuş olup Türkiye'nin ilk konserve ton balığı üreticisidir. Şirketin merkezi ve fabrikası Çanakkale'de yer almaktadır.

Dardanel, ek olarak Mr. No ve Baricci markaları ile sandviç ve atıştırmalıklar üretmektedir ve Dardenia adıyla balık-ekmek lokantası zinciri işletmektedir. Şirket, ürünlerinde Dolphin Safe rozetini kullanmaya yetkilidir. Aynı zamanda 1991 yılından bu yana futbol kulübü Çanakkale Dardanelspor'un sponsorluğunu yapmaktadır.

DARDANEL TON TARİHÇESİ

Dardanel, 1984 yılında Niyazi Önen tarafından Türkiye'nin ilk konserve ton balığı üreticisi kuruldu. Şirket, adını Çanakkale Boğazı'nın antik dönemdeki ismi olan Dardanelya'dan almaktadır.

Şirket, 1994 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. 1990'lardan itibaren ürün yelpazesi "Dardanel Ton" konserve ton balığı, diğer konserve yiyecekler ve hazır sandviçlere kadar genişledi.

DARDANEL TON SAHİBİ KİM?

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş., Türkiye merkezli bir gıda şirketidir. Şirket, 1984 yılında Niyazi Önen tarafından kurulmuş olup Türkiye'nin ilk konserve ton balığı üreticisidir.

DARDANEL TON FABRİKASI NEREDE?

Şirketin merkezi ve fabrikası Çanakkale'de yer almaktadır.

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