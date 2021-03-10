Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı
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Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı

10.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:49

Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu Gökhan Özbolat'ın bir kadını darbederken kaydedilen görüntüleri tepki çekti ve sosyal medyada şahsın tutuklanması istendi. 16 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda, darbedilen mağdur kadının Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ve Özbolat'ın bu nedenle serbest kaldığı öğrenildi.

Kamuoyunda Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un arkadaşı olan Gökhan Özbolat'ın, bir kadına şiddet uygularken kaydedildiği görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde, Özbolat'ın yerde yatan kadına hakaret ederek, tekme ve yumruklarla dövdüğü görüldü.

GÖKHAN ÖZBOLAT TUTUKLANSIN KAMPANYASI BAŞLATILDI

Söz konusu görüntülerin Twitter'da yayınlanmasının ardından, binlerce sosyal medya takipçisi duruma tepki göstererek, Gökhan Özbolat'ın tutuklanmasını istedi.

Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı

MAĞDUR KADIN ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SALDIRGAN SERBEST BIRAKILMIŞ

Yapılan araştırmada, olayın 16 Mart 2020 tarihinde meydana geldiği, Gökhan Özbolat'ın olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındığı, mağdur kadının şikayetçi olmaması üzerine de Özbolat'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı
Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı
Haber Yorumları (4)
DC 46: Tipinden alemci keyifçi olduğu belli.Kadına şiddetin sebeplerinden en büyüğü alkol ve uyuşturucu
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HAKAN HAKAN: Kadınlar böyle serseriler den hoşlanıyor adam gibi adamların yuZune bakmazlar
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GERÇEK: Şikayet üzerine değil toplumun ahlakı için bu karaktersiz tutuklanmalı.
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