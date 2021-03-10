Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı

Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu Gökhan Özbolat'ın bir kadını darbederken kaydedilen görüntüleri tepki çekti ve sosyal medyada şahsın tutuklanması istendi. 16 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda, darbedilen mağdur kadının Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ve Özbolat'ın bu nedenle serbest kaldığı öğrenildi.