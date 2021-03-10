Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu Gökhan Özbolat'ın bir kadını darbederken kaydedilen görüntüleri tepki çekti ve sosyal medyada şahsın tutuklanması istendi. 16 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda, darbedilen mağdur kadının Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ve Özbolat'ın bu nedenle serbest kaldığı öğrenildi.
Kamuoyunda Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un arkadaşı olan Gökhan Özbolat'ın, bir kadına şiddet uygularken kaydedildiği görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde, Özbolat'ın yerde yatan kadına hakaret ederek, tekme ve yumruklarla dövdüğü görüldü.
GÖKHAN ÖZBOLAT TUTUKLANSIN KAMPANYASI BAŞLATILDI
Söz konusu görüntülerin Twitter'da yayınlanmasının ardından, binlerce sosyal medya takipçisi duruma tepki göstererek, Gökhan Özbolat'ın tutuklanmasını istedi.
MAĞDUR KADIN ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SALDIRGAN SERBEST BIRAKILMIŞ
Yapılan araştırmada, olayın 16 Mart 2020 tarihinde meydana geldiği, Gökhan Özbolat'ın olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındığı, mağdur kadının şikayetçi olmaması üzerine de Özbolat'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.