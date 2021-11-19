Dara ne demek? Dara isminin anlamı nedir? Dara mı, Dağra mı?

Dara ne demek? Dara isminin anlamı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Dara isminin anlamı, Kırmızı Oda dizisinde yer alan karakter nedeniyle pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dara kökeni Arapçadan gelen bir isimdir. Aynı zamanda Türkiye'de yerleşik olarak kullanılan isimler arasında yer alır. Erkek bebeklerine koyulan bu isim anne babalar tarafından beğeni kazanırken, "Dara ne demek? Dara ismi Kuran'da geçiyor mu?" araştırmaları da sıklaştı…

DARA NE DEMEK TDK?

Bir tür ağırlık ölçüsü olarak öne çıkan dara, Türkçede yer alan sözcükler içerisinde bulunmaktadır. Ancak taşıdığı anlam üzerinden pek fazla değerlendirilen bir sözcük olarak öne çıkmaz.

Dara Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Farklı anlamlar üzerinden Türk Dil Kurumu kapsamında dara kelimesi ifade edilmektedir.

- Kabı ile beraber tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı

- Terazi dengeleme konusunda konulan taş, çivi ya da demir ve benzeri malzemeler

- İçinde yük taşıyan aracın boş durumdaki hali

Yukarıda verilen anlamları ile beraber günümüzde dara kelimesi belirli yerlerde kullanılmaktadır.

DARA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yeni doğacak bebeğine Dara ismini vermeyi düşüneneler bu isim hakkında da araştırmalar yapıyor. Bu noktadaki en önemli kriter ise Dara isminin taşıdığı anlam oluyor. Türk Dil Kurumu'na göre Dara isminin anlamı şöyle;

Hükümdar. Tanrı adlarından. Eski İran hükümdarlarından dokuzuncusu.

DARA MI DAĞRA MI?

Bulmaca oyunlarında sıkça gelen "DAĞRA" sorusuna cevap "İnce Odun Ve Ağaç Dallarını Kesip Budamaya Yarayan Araç" çözümüdür.

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