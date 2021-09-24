Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken objektiflere yakalandı

Geçtiğimiz ay Poyraz Teoman ile yollarını ayıran Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya fenomeninin yeni sevgilisi, Türkiye'nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu öğrenildi.

ESKİ VE YENİ AŞKI AYNI KAREDE

Yusuf Engin ile Poyraz Teoman'ın geçtiğimiz kış ayında modacı Gülnur Güneş'in doğum günü partisine katıldığı ortaya çıktı. Danla Bilic'in eski aşkı ve yeni aşkının aynı dost ortamında buluşması ilginç bir tesadüf olarak nitelendirildi.

YENİ SEVGİLİSİYLE RESTORANDA GÖRÜNTÜLENDİ

Danla Bilic, önceki akşam yeni sevgilisiyle bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Bilic'in mutluluğu yüzüne böyle yansıdı. Ünlü fenomen daha önce, "Evlilik için çok diri ve gencim." şeklinde konuşmuştu.