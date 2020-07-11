Danıştayın "Ayasofya" kararına dünyadan destek
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Danıştayın "Ayasofya" kararına dünyadan destek

Katar'da yayın yapan Al Jazeera televizyonunun eski Genel Müdürü ve Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer, "Ayasofya konusu, Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir semboldür.

Danıştayın
11.07.2020 04:01 | Son Güncelleme: 11.07.2020 04:04

Katar'da yayın yapan Al Jazeera televizyonunun eski Genel Müdürü ve Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer, "Ayasofya konusu, Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir semboldür. Bu sembol, Osmanlı Devleti'nin tarihindeki en yüce olan fetih anıyla vücud buluyor." ifadelerini kullandı.

Ayasofya kararını Twitter hesabından yorumlayan Hanfer, Türk yargısının Ayasofya'yı ibadete açma kararının İstanbul'un fetih anıyla ilişkiyi yeniden canlandırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Vaddah Hanfer, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesinin tarihte bir kopma ve kırılma şartlarında gerçekleştiğini belirterek, yeni kararı ise "tarihle yeniden iletişime geçme anı" olarak niteledi.

"Ayasofya konusu, Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir semboldür. Bu sembol, Osmanlı Devleti'nin tarihindeki en yüce olan fetih anıyla vücud buluyor." ifadesini kullanan Hanfer, Danıştay tarafından Ayasofya'nın ibadete açılmasını, "İstanbul'un fetih anıyla ilişkiyi yeniden canlandırdığı" şeklinde yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak, 24 Temmuz 2020 Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." demişti.

Kaynak: AA

Manşet

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