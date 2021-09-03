Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bırakarak gitti! İlk açıklama Mehmet Yalçınkaya'dan geldi

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünün sonunda çekimlere devam etmeyen Danilo Zanna'nın yokluğu izleyicileri meraklandırdı. Danilo Zanna'nın çekimi yarıda bırakıp gitmesiyle ilgili konuşan Mehmet Yalçınkaya "Danilo özel bir durumdan dolayı gitmek zorunda kaldı" dedi.

Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı MasterChef Türkiye, dün akşam dokunulmazlık oyununun oynadığı yeni bölümüyle ekrana geldi. Danilo Zanna'nın çekimi yarıda bırakarak gitmesi ise kafaları karıştırdı.

"ÖZEL BİR DURUMDAN DOLAYI GİTMEK ZORUNDA KALDI"

Yarışmanın başından beri stüdyoda olan Danilo Zanna, bireysel dokunulmazlık oyunda tadım yaparken aldığı telefon sonrası çekimi yarıda bırakıp gitti. Konuyla ilgili açıklama yapan şef Mehmet Yalçınkaya, "Danilo şef çok özel bir durumdan dolayı gitmek zorunda kaldı. Birlikte devam edeceğiz" dedi.

Danilo Zanna'nın yaşadığı olayın ne olduğu ise merak konusu olurken ünlü şeften herhangi bir açıklama gelmedi.