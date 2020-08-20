Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna eşi, hayatı
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Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna eşi, hayatı

Danilo Zanna eşi kim araştırılanlar arasında yer alıyor. İtalya'da doğan Danilo Zanna, aile mesleği olan aşçılık konusunda kendini geliştirdi ve Türk mutfağını da öğrenmek amacıyla Türkiye'ye yerleşti. Tuğçe Demirbilek ile evlendi ve Türkiye'de yaşamını sürdürmeye karar verdi. İşte, Danilo Zanna biyografisi...

Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna eşi, hayatı
20.08.2020 00:34 | Son Güncelleme: 20.08.2020 00:39

Danilo Zanna, Zahide ile Hayata Yetiş programı ile ekrana geldi ve ona popülerliği getiren Planet Mutfak'taki İtalyan İşi programı oldu. Sonrasında Elin Oğlu programı sayesinde de Türkiye'de çok sevildi. MasterCheff Türkiye yarışma programında jüri olarak izleyen karşısına gelen Danilo Zanna hayatına dair detaylar haberimizde.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Zanna, 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da dünyaya geldi. Babasının adı Armando Zanna'dır. Aşçılığı aile mesleği olarak dsürdüren başarılı şef, yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak geliştirdi.

Türk mutfağına da ilgi duyan Danilo, bu nedenle Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağının senzeti olan bir restorant açtı. Ardından TV programlarında sık sık görünmeye başladı ve ilk olarak "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı. Asıl tanındığı yer, Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu.

Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna eşi, hayatı

Danilo Zanna, farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı. Planet Mutfak Kanalı kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekrana gelmeye devam etti. 2019'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yaptı.

Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna eşi, hayatı

Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile dünya evine girdi ve bu evlilikten bir de oğulları oldu.

Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna eşi, hayatı
Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna eşi, hayatı

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