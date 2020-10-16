Damperi açık unutulan kamyon mermer bloklara çarptı, sürücü öldü

SİVAS'ta, damperi açık unutulan kamyon, mermer bloktan oluşan giriş kapısına çarptı.

SİVAS'ta, damperi açık unutulan kamyon, mermer bloktan oluşan giriş kapısına çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Fuat Aydın hhayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Ankara yolu Sıcak Çermik Bölgesi girişinde meydana geldi. Fuat Aydın'ın kullandığı Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait 58 NF 746 plakalı asfalt kamyonunun damperi açık unutuldu. Bu şekilde hareket eden kamyonun damperi Sıcak Çermik Bölgesi girişindeki mermer bloktan oluşan giriş kapısına çarptı. Çapmanın şiddetiyle mermer bloklar kamyonun üzerine düştü. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT