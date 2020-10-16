Damperi açık unutulan kamyon mermer bloklara çarptı, sürücü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Damperi açık unutulan kamyon mermer bloklara çarptı, sürücü öldü

16.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:35
Damperi açık unutulan kamyon mermer bloklara çarptı, sürücü öldü

SİVAS'ta, damperi açık unutulan kamyon, mermer bloktan oluşan giriş kapısına çarptı.

SİVAS'ta, damperi açık unutulan kamyon, mermer bloktan oluşan giriş kapısına çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Fuat Aydın hhayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Ankara yolu Sıcak Çermik Bölgesi girişinde meydana geldi. Fuat Aydın'ın kullandığı Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait 58 NF 746 plakalı asfalt kamyonunun damperi açık unutuldu. Bu şekilde hareket eden kamyonun damperi Sıcak Çermik Bölgesi girişindeki mermer bloktan oluşan giriş kapısına çarptı. Çapmanın şiddetiyle mermer bloklar kamyonun üzerine düştü. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Damperi açık unutulan kamyon mermer bloklara çarptı, sürücü öldü
Damperi açık unutulan kamyon mermer bloklara çarptı, sürücü öldü
Damperi açık unutulan kamyon mermer bloklara çarptı, sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Sergey Lavrov Abdülhamit Gül Engin Yıldırım
Magazin Özgü Namal Cem Yılmaz Sadri Alışık Okan Bayülgen
Spor Ozan Tufan Eddie Newton Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Türk Kıbrıs Karabağ Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Damperi açık unutulan kamyon mermer bloklara çarptı, sürücü öldü - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 20:43:25. #1.14#
title