Damal bebekleri yeni üretim ve satış merkeziyle dünyaya açılacak Ardahan'ın sembollerinden Damal bebeklerinin üretim ve satışının daha hızlı yapılması için özel inşa edilen "Damal Bebek Evi" açılış için gün sayıyor.

Ardahan'ın sembollerinden Damal bebeklerinin üretim ve satışının daha hızlı yapılması için özel inşa edilen "Damal Bebek Evi" açılış için gün sayıyor.

Damal ilçesinin adıyla anılan, geleneksel giysili bebeklerin üretiminin yanı sıra satışının da yapılacağı tesis sayesinde bebeklerin Türkiye ve dünya pazarında yer alması amaçlanıyor.

Ardahan Valiliğince, Valilik bahçesinde yapımı tamamlanan binanın önüne yerleştirilen Damal bebeğinin maketi ile Ardahan yazısı şimdiden ilgi görüyor.

"Damal Bebek Evi"nde üretim yapacak kursiyerler ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında açılması planlanan tesiste çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyor.

Türkmen kadınlarının kıyafetinden esinlenilerek yapılan ve Damal ilçesinde heykeli dikilen Damal bebeği için kentte ilk kez bir binada özel olarak faaliyet gösterilecek.

Daha çok kitleye ulaştırılması amaçlanıyor

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Damal bebeğinin bölge için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Bu değeri yaşatmak ve daha çok kişiye ulaştırmak istediklerini ifade eden Masatlı, "Bu binamızda Damal bebeği ile ilgili bütün iş ve işlemler yapılacak. Mevcut Halk Eğitim Merkezi kursları buraya taşınacak. Halk Eğitim Merkezi'nde bebek yapan usta öğreticilerimiz burada, yani kendilerine ait binada bebek üretimi yapacaklar. Dolayısıyla Damal bebeğimiz kendine ait binada daha çok çeşitli üretilecek ve daha geniş alanlara ulaşmış olacak. Bina bu manada çok önemli bir altyapı olmuştur." diye konuştu.

Masatlı, Damal bebeğinin Ardahan'ın önemli değerlerinden biri olduğunu, bu nedenle bebeğin özel bir binada üretilmesine karar verdiklerini söyledi.

"Bebeklerimiz buradan Türkiye ve dünyaya açılacak"

Binanın Damal bebeğinin geleceği için önemli bir altyapı olduğunu ifade eden Masatlı, "Damal bebeği, Çıldır Gölü, Ardahan balı, Ardahan kaşarı gibi önemli değerlerimiz arasındadır. Bize düşen bu değerlerimizi yaşatmaktır. Şu an salgın dolayısıyla beklemedeyiz ancak salgın sonrası binamız faaliyete girecek ve bebeklerimiz buradan Türkiye ve dünyaya açılacak. Daha büyük kitlelere ulaşması ve pazar bulmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici Melek Hocaoğlu da bu yeni binada Damal bebeği üretmek için sabırsızlandıklarını anlattı.

Yeni binada çok daha verimli çalışacaklarını dile getiren Hocaoğlu, "Damal bebeğine yoğun talep var ve biz de talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Kendimize ait binada tabii ki üretimimiz daha verimli olacak. Bu nedenle Damal bebeğine özel bina son derece önemli. Sonuçta binada sadece bebek üretilecek. Bu nedenle daha çok verimli olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA