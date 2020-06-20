Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak Adana'da, sağanak nedeniyle alt katları su basan hastanede mahsur kalan ve boğulmaktan son anda dalgıçlar tarafından kurtarılan bedensel engelli kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe test yapılacak.

Adana'da, sağanak nedeniyle alt katları su basan hastanede mahsur kalan ve uzun uğraşlar sonucunda dalgıç polisler tarafından kurtarılan bedensel engelli kadında koronavirüs bulgusuna rastlandı. 65 yaşındaki Elife Canatar, Adana'da sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılmıştı. Hastanede tedavisi süren kadına çekilen röntgen ve tomografide koronavirüs bulgusuna rastlandı. DALGIÇ POLİS EKİBİNE TEST YAPILACAK Elife Canatar, hastanenin pandemi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Elife Canatar'a, Kovid-19 testi yapıldı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de test yapılacak.