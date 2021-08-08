Dalaman yangın! Muğla Dalaman'da yangın mı çıktı? Dalaman'da yangın nerede çıktı? Dalaman nerede? Haritadaki yeri!

Ülkemiz günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Son dakika gelen haberlere göre ise Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın çıktı. Peki, Muğla Dalaman'da yangın mı çıktı? Dalaman'da yangın nerede çıktı? Dalaman nerede? Haritadaki yeri! Dalaman yangını son dakika haberleri sizlerle...

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havalimanına 500 metre mesafede başlayan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Dalaman Havalimanı'ndaki yolcular, yangını korku dolu gözlerle izledi. Peki, Dalaman nerede? Dalaman yangını nerede çıktı? Dalaman'da yangın mı var? Dalaman yangın mı çıktı? Detaylar sizlerle...

DALAMAN'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havalimanına 500 metre mesafede başlayan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Dalaman Havalimanı'ndaki yolcular, yangını korku dolu gözlerle izledi.

Dalaman'ın Cafer Mahallesi Kuzmuar mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Dalaman Havalimanı'nın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi. Helikopterlerle havadan ve arazöz ile orman isçilerince karadan müdahale sürüyor. Yangının şu an için havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİLER

Sabah'ın haberine göre, memleketlerine dönmek için Dalaman Havalimanı'na gelen yolcular, seyahat saatlerinin gelmesini beklerken yan taraftaki ormandan çıkan dumanları korku dolu gözlerle izledi.

DALAMAN NEREDE?

Dalaman, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir.

Dalaman Havalimanı bu ilçe sınırları içerisindedir. Ortaca'nın da ilçe haline getirilmesinden sonra bağlı beldesi kalmamıştır. 26 mahallesi bulunmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nde, Muğla İline bağlı bir ilçe olan Dalaman,aynı ilin Köyceğiz, Ortaca ve Fethiye ilçeleri ile Denizli ili Çameli ilçesi arasında yer almaktadır. Doğu,kuzey ve batı kesimleri dağlık,güneyi ovalıktır. İlçe topraklarını Gölgeli Dağlar (2.295 m.), Boncuk Dağı (2.265 m.) engebelendirmektedir. Fethiye Körfezi 'ne paralel uzanan bu dağların etekleri yapraklı, yüksek kesimleri de iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlarla kaplıdır. Dalaman Ovası, Muğla ilinin en verimli ovasıdır,Türkiye'nin ve dünyanın en verimli ovaları içerisindedir. İlçe topraklarını Dalaman Çayı sulamakta olup, Akdeniz ve Ege Bölgeleri geçiş noktasında bulunmaktadır. Dirmil yakınlarındaki Kocaş Dağından doğan, Dalaman Çayı Marmaris ve Fethiye arasında yer alır. Toplam uzunluğu 229 km.dir. Batı Toroslar'ın Göktepe ve Yaylacık Dağlarından inen kolların birleşmesiyle büyüyen çay, dar ve derin bir vadi içinde akarak, Ortaca'nın 8 km. güneyinden denize dökülür.Deniz seviyesinden yüksekliği 15 m.dir. Yüzölçümü 61.694 hektardır. Dalaman nüfusu 2019 yılına göre 42.024 kişidir. Ayrıca Türkiye'nin 6.büyük barajı olan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali de Dalaman ilçesi sınırları içinde yer almaktadır.

Muğla Dalaman ilçesi haritadaki yeri

DALAMAN'DA BİR YANGIN DAHA ÇIKTI!

Muğla'da günlerdir devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

Muğla'da günlerdir devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'dan bir yangın haberi de Dalaman'dan geldi. İlçeye bağlı Şerefler Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı.

Muğla yangınlarla boğuşmaya devam ediyor. Muğla il genelinde halen Yatağan, Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer'deki orman yangınları devam ederken bir üzücü yangın haberi daha geldi. Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda da yangın başladı.

Şerefler Mahallesi Kuzmuar mevkiinde başlayan yangına karadan ve havadan müdahale başladı.