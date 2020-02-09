Dalaman'da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı
Haberler » 3. Sayfa » Dalaman'da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı - Haberler

Dalaman'da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yürüyüş yaparken düşerek ayağı kırılan kişi, AFAD ile UMKE ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

09.02.2020 19:29 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:30
Dalaman'da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

'nın ilçesinde yürüyüş yaparken düşerek ayağı kırılan kişi, ile UMKE ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Olay, İlçeye bağlı Sarsala koyu mevkisinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; Dalaman Doğa Yürüyüşçüleri grubu üyesi Yusuf Ertuğrul Bodur (61), arkadaşlarıyla sabah saatlerinde Sarsala Koyu mevkisinde yürüyüşe çıktı. Yürüyüş ekibi kayalık bölge bir süre yürüdükten sonra Bodur, dengesini kaybederek düştü.


Bodur'un düştüğünü gören arkadaşları sağ ayak bileğinin kırıldığını fark ettiler. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren yürüyüş grubu üyeleri olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen ekipler tarafından sedyeye alınan Bodur, yaklaşık 4 saatte ambulansa taşındı.


Bodur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler